Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:56 h

El Gobierno se abre a ampliar el toque de queda a partir de las 20 horas, como han planteado varias comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud que se reunirá el miércoles. No obstante, defiende haber recurrido el que aprobó directamente Castilla y León porque incumple el actual marco normativo que permite, a través del estado de alarma, restringir la movilidad a partir de las 22 horas.

"Tenemos que ser exquisitos en el cumplimiento de la ley. El principio de legalidad nos atañe a todos", ha expresado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero. La que se perfila como sustituta de Salvador Illa al frente de Sanidad ha dicho que la posible ampliación del toque de queda se analizará este miércoles en el próximo encuentro de las comunidades y el Ejecutivo. Así, ha apelado a que las decisiones se tomen por "consenso". "Las vías unilaterales no nos lleva a nada", ha afirmado. "Es importante el mínimo común entendimiento", ha señalado la responsable de Administraciones Públicas. Darias, que no ha querido pronunciarse sobre le retraso de las elecciones catalanas después de que el ministro de Justicia cuestionara que se pudiera "suspender la democracia", no considera que un confinamiento domiciliario sea necesario. "Cada vez hay que actuar con mayor microcirugía", ha dicho Darias, que considera que se ha ido aprendiendo de la contención del coronavirus durante la pandemia. También se ha mostrado esperanzada en que las restricciones impuestas por las comunidades -cierres perimetrales, limitación de reuniones sociales o toques de queda- sirvan para contener la tercera ola, aunque ha reconocido que los efectos no serán inmediatos.

Escribe Irene Castro.