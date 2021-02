Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:21 h

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha contestado a aquellos que pronostican la unión de su partido con el PP ante el declive que sufre su formación. “No. Somos dos partido distintos, con ideologías diferentes, incluso en Europa estamos en dos grupos diferentes, nosotros en el de los liberales y ellos en el de los conservadores”, ha señalado Arrimadas en una entrevista con Carlos Herrera, en la cadena Cope. “Nosotros ya les hicimos una oferta a ellos y al PSC para formar una lista conjunta en Catalunya, pero pensaron que era mejor pasar de 4 a 6 diputados”, algo que tampoco lograron, ha recordado. “La gente tiene derecho a saber a quién vota, a distinguir y nosotros somos un partido de centro, limpio y moderado”, ha señalado. No obstante, no ha descartado que puedan seguir poniéndose de acuerdo para continuar haciendo "cosas juntos” en el futuro, mientras añadía que “Ciudadanos es el único partido que puede romper la polarización de los bloques” que a su juicio se han conformado en el panorama político. A su entender, “la única manera de que el señor Iglesias no siga en el Gobierno”, es que su formación continúe trabajando en la misma línea, insistiendo en que han “hecho lo correcto” en la campaña de las catalanas y por eso no van a hacer cambios.

Por otro lado, la líder de Ciudadanos no tiene duda de que habrá un Gobierno “separatista”. “Sería sorpresa mayúscula si no lo hubiera porque han salido reforzados” y eso es lo que ella más lamenta. Pero dicho esto, ha advertido a Salvador Illa de que después de que finalice su ronda de contactos se dará cuenta de que no va a poder presentarse a la investidura. Arrimadas cree que se acabará con “el bulo” de que ella no se presentó en 2017 porque no quiso, y se comprobará que fue por eso.

Escribe Carmen Moraga.