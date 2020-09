Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

08:52 h

No hay acuerdo, pero –de momento– tampoco habrá intervención. La reunión mantenida este lunes entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no sirvió para que las posiciones se movieran en ninguno de los lados. Pero el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se resiste a tomar el control de la pandemia en Madrid, pese a las advertencias durante todo el fin de semana de que el Gobierno central se haría con las riendas de la autonomía si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no daba su brazo a torcer y accedía a endurecer las medidas restrictivas en todas aquellas zonas con una incidencia del virus superior a 500 casos por 100.000 habitantes.

Lo cuentan Fátima Caballero y Belén Remacha.