Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

10:41 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido este miércoles el acuerdo al que llegó ayer con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para fijar los criterios por los que se decretarán los confinamientos de los municipios que sufren con más fuerza la segunda oleada de la pandemia del coronavirus. “Tenemos una incidencia de casos alta, especialmente en Madrid. Es muy importante el acuerdo al que llegaron el presidente y la presidenta autonómica. El Gobierno va a seguir en la línea de la colaboración y de no buscar reproches”, ha sostenido durante la sesión de control al Gobierno.

Illa respondía así a la diputada del PP Rosa María Romero, quien ha arremetido contra el Ejecutivo y ha defendido que la situación en Madrid no es más grave que en otros lugares de España. “Los rebrotes no son un problema de Madrid. España tiene nueve de las 10 regiones europeas con más infectados. Deje de atacar a la Comunidad de Madrid y a los madrileños. ¿Por qué ha politizado la pandemia contra Madrid? ¿En calidad de candidato a la Generalitat? Necesitamos un Gobierno que coordine una respuesta para todo el territorio nacional, con criterios claros, homogéneos y avalados por expertos”, ha asegurado Romero.

Illa, visiblemente molesto, ha acusado a Romero de “hablar de todo y mezclar todo” como “una manera de no hablar de nada y no resolver nada”. “No me excedo si le pido un poquito de rigor y seriedad. Estamos en medio de la segunda ola en toda Europa, les emplazo a colaborar. A quien hoy no sume, mañana le restará”, ha zanjado el ministro de Sanidad.

Escribe Aitor Riveiro.