Pedro Duque: Si alguien en España no sobra, es precisamente un científico

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado "tener carta blanca" para arreglar lo que siempre quiso en ciencia, alcanzando además pactos, y ha señalado que trabaja en un plan para recuperar talento porque "si alguien en España no sobra, es precisamente un científico".

En sendas entrevistas en el diario El Mundo y en Antena 3, el nuevo titular de Ciencia repasa cómo le ofreció Pedro Sánchez el cargo -tuvo un día para pensárselo-, su "carencia" para hablar con las fuerzas políticas y sus primeras jornadas al frente del departamento, desde el que quiere "engrasar la maquinaria de la administración pública" para mejorar la gestión científica.

Al no haber habido un ministerio específico de ciencia durante los últimos años -desde el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, "ha habido cosas que se han quedado sin sacar adelante".

"Hay que conseguir que la administración se mueva, que los científicos puedan utilizar los fondos que hay", ha apuntado el ministro, quien ha agregado que luego se abordará el problema de la falta de inversión en I+D+i en España -entre los objetivos de los socialistas está el de alcanzar el 2 % del PIB antes de 2020-.

En cuanto a los científicos que se han ido fuera del país, el ministro ha recalcado: "a esto hay que darle la vuelta porque si alguien en España no sobra, es precisamente un científico".

"Estamos trabajando en un nuevo plan para recuperar el talento que se ha ido, para que los científicos regresen con garantías -el PSOE quiere recuperar a 10.000 investigadores en cuatro años- y ayuden a que nuestro país vuelva a estar en cabeza de la ciencia".

Y es que Duque quiere poner "España en órbita", porque "la ciencia, cuando las cosas se hacen bien, es lo más rentable para cualquier país. Ahí están Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia...Y en esa liga de los mejores del mundo tiene que jugar España", ha detallado el ministro en su entrevista en El Mundo.

En cuanto a su equipo, el ministro ha reconocido tener carencias de cómo hablar a las fuerzas políticas, -"su manera de pensar de momento no la entiendo-", así que elegirá a gente técnica y sobre todo a gente más política, y sobre la ubicación del Ministerio ha apostado por un edificio propio, "que se vea" y que aún busca.

Duque, quien ha reconocido que su trabajo como astronauta "molaba bastante", ha relatado en la entrevista con Susana Griso (Antena 3) que Pedro Sánchez le ofreció el puesto en los primeros 30 segundos de la llamada telefónica y le temblaron las piernas: "empecé a dar vueltas a las posibles consecuencias, a lo negativo que podía tener esto. Qué iba a pasar con mis hijos, con mi familia y mi vida".

"Pero en seguida pensé que si me llama el presidente de mi país y me dice que me va a dar carta blanca para arreglar todo lo que siempre dije que había que arreglar y me dice que tengo que llegar a acuerdos para que esto sea permanente, no puedo decir que no".