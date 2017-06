La cobertura informativa del incendio de Canal Sur enfrenta a CCOO y a la RTVA

Visión desigual del tratamiento informativo que la Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha hecho estos días del incendio en el entorno de Doñana que ha terminado afectando a 8.500 hectáreas. Mientras que la sección sindical de CCOO en la cadena considera que "la dirección de Canal Sur fue incapaz de prestar un auténtico servicio público" y pide el cese de Joaquín Durán, la propia RTVA ha defendido su actuación en el que califica como "el mayor despliegue periodístico realizado" para contar todos los detalles de este grave siniestro "minuto a minuto" y "una ampliación de la programación habitual" de sus servicios informativos. El consejo profesional de la RTVA, según ha podido saber este periódico, abordará el asunto el viernes de la semana que viene, día para el que ya tenía fijada una reunión.

Sólo Comisiones Obreras

Las críticas por parte del sindicato, que no ha tenido "ningún apoyo ni interno ni externo" según reconocen fuentes de CCOO de Canal Sur, se centran en "la incapacidad de la dirección, unida a la falta de personal y de recursos, está dejando en evidencia, una vez más, el papel de servicio público que debemos prestar y que la ciudadanía andaluza nos demanda". Por ello, además de pedir nuevamente el cese de Durán, llevarán el tema al consejo de administración y a la comisión de control parlamentario.

Entienden que la cobertura fue insuficiente y que se ha producio un "error grave" a la hora de llevar a la ciudadanía andaluza el devenir de los acontecimientos relacionados con el fuego forestal que se originó a última hora de la tarde-noche del pasado sábado. "Los andaluces no se merecen esto", añaden las fuentes, detallando que la radio "no cambió su ya exigua programación informativa de los fines de semana" y su información "más cercana e inmediata" no estuvo a la altura. "No hubo nadie que diera las órdenes para una buena cobertura", señalan. La sección sindical ha emitido un comunicado al respecto en el que critica que "los avances informativos han sido claramente insuficientes".

"Hubo falta de medios en la cobertura", denuncian, ante "una de las mayores crisis medioambientales de nuestra historia reciente". Desde Comisiones Obreras en Canal Sur, en todo caso, reconocen y agradecen "el esfuerzo realizado por todos los/as compañeros/as, algunos/as de los cuales alargaron el domingo su jornada hasta las doce de la noche y que realizan su trabajo con una verdadera vocación de servicio público".

La RTVA ha salido al paso defendiendo su labor informativa, detallando que "Canal Sur TV dedicó desde el domingo más de 700 minutos a su cobertura". Fuentes de la RTVA reconocen que hasta las 11.50 horas del domingo no se dio el primer avance en televisión, con imágenes elaboradas por "un equipo que estuvo grabando durante toda la noche del sábado en la zona" para recoger "los primeros testimonios de los afectados".

Un "esfuerzo informativo"

Según han detallado, también a través de un comunicado, las Noticias Provinciales 1, con una cuota del 21,8% y casi 400.000 espectadores, y Noticias 1, con un share del 17,3% (384.000 espectadores), "fueron el colofón de una mañana en la que el esfuerzo informativo de Canal Sur Televisión fue reconocido por la audiencia con una cuota de pantalla superior al 10% en Primera Hora, al 8% en Buenos días Andalucía y al 9% en Noticias Mediodía". "Los avances informativos del domingo obtuvieron una audiencia media cercana a las 200.000 personas", concreta la RTVA.

"Desde el sábado por la noche la Radio Televisión de Andalucía ha desplegado un importante dispositivo para informarles, minuto a minuto, de este grave incendio", han defendido. Periodistas, cámaras y medios técnicos que "tanto la radio como la televisión estuvieron en permanente contacto informativo con la zona para contar la última hora del siniestro". El lunes "se amplió el horario del programa Buenos días Andalucía hasta las 11 horas y adelantó Noticias Mediodía para ofrecer en directo la última hora, destacan las fuentes, mantendiendo directos "en todos sus programas" tanto el lunes como el martes.

"Tanto la radio como la televisión estuvieron en permanente contacto informativo con la zona para contar la última hora del siniestro", argumenta la RTVA, detallando que el domingo se habilitaron cinco avances informativos (12.00, 17.00, 19.00, 22.00 y 23.00 horas) y que el informativo Noticias 2 "amplió su duración para dar cumplida cuenta de la última hora del siniestro".

La RTVA, que destaca que más de dos millones de andaluces se informaron del incendio de Huelva por Canal Sur TV, también ha ofrecido detalles de la cobertura por radio, defendiendo "un completo seguimiento del incendio desde la madrugada del sábado". "Desde las primeras horas de ese día, el informativo Hora Sur Fin de Semana ofreció información desde el Puente Avanzado de Mando y entrevistó al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. La cobertura, con numerosos testimonios de afectados, expertos y autoridades de la zona, continuó en el programa La calle de enmedio, con Mariló Maldonado, y en los boletines horarios. La edición de mediodía de Hora Sur Fin de Semana incluyó una entrevista con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz", destacan.