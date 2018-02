El segundo Encuentro Regional Ciudadano para la futura Ley de Participación, en Toledo el 17 de febrero

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha participado, junto al director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en el primer encuentro regional ciudadano de la Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete. El próximo será el 17 de febrero en Toledo.

Estos encuentros son una de las vías desarrolladas desde la Dirección General para el Desarrollo Ciudadano de la Ley de Participación de Castilla-La Mancha. La primera herramienta fue la plataforma virtual 'Participa Castilla-La Mancha', que ya ofrece la "primera buena noticia", tal y como ha referido el vicepresidente segundo. Y es que, en apenas veinte días, casi doscientas personas ya se han inscrito en la plataforma, ya han empezado a participar, y han dejado sus propuestas, alrededor de treinta. "Eso significa que la participación en Castilla-La Mancha sí que tiene sentido, y se cree oportuna para la gente", ha dicho García Molina.

"Nosotros dijimos", ha continuado el vicepresidente segundo, "que queríamos venir a hacer política con la gente, por la gente y para la gente, y creo que la participación, aparte de ser un derecho constitucionalmente reconocido, y un derecho que nuestro Estatuto de Autonomía también recoge claramente, es una necesidad esencial para el ensanchamiento y el ejercicio mismo de la democracia".

Por eso, está nueva ley supondrá "un nuevo pacto entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha y la instituciones, basado justamente en un derecho, el de la participación, que va a ensanchar los límites de esta democracia, que va a permitir a la gente ser un actor activo, un agente, en las decisiones esenciales para nuestra región, tanto en el presente como en el futuro"

Lo principal de esta jornada, tal y como ha señalado el director general de Participación Ciudadana, "es que los vecinos y las vecinas son los protagonistas y que juntos hacemos mejor las cosas y encontramos mejores soluciones. En este caso, una ley mejor".

José Luis García Gascón ha indicado que encuentros como este nos ayudan a desarrollar el objetivo prioritario: desarrollar el derecho universal a la participación: "Estos encuentros y el lanzamiento de la plataforma 'Participa Castilla-La Mancha' con la que cualquiera puede participar, opinar y decidir desde cualquier sitio de Castilla-La Mancha, nos están ayudando y son dos pasos importantes en este sentido"

Cerca de treinta propuestas recogidas

De la treintena de propuestas presentadas a través de la plataforma 'Participa Castilla-La Mancha', el Director General ha destacado la voluntad ciudadana de que la participación tenga un impacto real en las políticas públicas: "Muchos y muchas de las personas que han participado han mostrado su clara convicción y decisión de que haya una vinculación, de que la participación sea vinculante".

Asimismo, José Luis García Gascón ha destacado el énfasis de los ciudadanos en que existan unas "garantías muy claras" en el texto definitivo, que "la ley no se quede en un texto que no se use"; sino que tenga un impacto real.