Un millar de profesores valencianos mejorarán su competencia en inglés con estancias en el extranjero

La conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte lanzará una convocatoria con unas 1.000 plazas para que profesores valencianos puedan realizar el próximo verano de 2017 estancias en el extranjero con el fin de mejorar su competencia en inglés.

Así lo ha adelantado el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha comentado algunas de las medidas que prepara el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà de cara a la primera de fase de la aplicación, en el curso 2017-2018, del nuevo Plan Plurilingüe Dinámico.

En este sentido, ha destacado que una de las acciones será impulsar estancias de profesorado de la Comunitat en estados de lengua inglesa -se está estudiando Inglaterra e Irlanda, pero también otros países de la Unión Europea- por un período de dos a cuatro semanas.

La convocatoria seguirá la hoja de ruta que marca el decreto plurilingüe, de manera que, si en primaria las lenguas que se van a vehicular en inglés son educación artística y educación física, "se priorizarán esas áreas". También se tendrá en cuenta de forma preferente aquellos centros que, por ejemplo, estando en un nivel Intermedio 1 de los previstos en el decreto, quieran avanzar a un nivel 2.

Estas estancias en el extranjero se complementarán con otras dentro del Estado español, a través de fines de semana en entidades de inmersión lingüística. Asimismo, la Conselleria estudia en un futuro poder llevar a cabo intercambios de profesores valencianos y extranjeros pero eso "no podrá ser para el próximo curso", ha precisado.

Plazas para los Cefires

Por otro lado, el próximo mes de enero se convocarán plazas para la plantilla de los centros de formación de profesorado, los Cefires. Uno de ellos, con sede en Alzira, estará dedicado al pluriligüismo y contará con una docena de trabajadores, mientras que el resto de centros también tendrán uno o dos asesores de plurilingüismo. Estos se sumarán, ha recalcado Soler, a los 20 asesores en esta materia que ya ha incorporado Educación.

El secretario autonómico ha señalado que el decreto plurilingüe se encuentra ya en la última fase de tramitación, a falta del dictamen de Consell Jurídic Consultiu.

Se mantienen los seis niveles

Sobre una de las enmiendas propuestas por algunos colectivos para simplificar la escala de niveles -el Programa Plurilingüe Dinámico contempla seis 'escalones' de concreción con presencia de las dos lenguas cooficiales y el inglés: Básico 1, Básico 2, Intermedio 1, Intermedio 2, Avanzado 1 y Avanzado 2-, Soler ha defendido que se van a mantener todos porque "responden a la realidad actual del país".

"No vamos a modificar los niveles, vamos a mantener los seis que hay porque es lo que responde a la realidad del país. Pero no vamos a conformarnos, sino a trabajar para que todas las comarcas, sean valencianoparlantes o castellanoparlantes, vayan hacia arriba. Eso no se hace ni en 24 horas ni en un año, se hace si la gente se conciencia de que es bueno para el conjunto", ha argumentado.