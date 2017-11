El coordinador general de EUPV se aferra al cargo para condicionar la elección de su sucesor

Esquerra Unida sigue instalada en la interinidad, con un coordinador general, David Rodríguez, que ha perdido la confianza del Consell Polític Nacional, que incluso llegó a pedirle su dimisión hace apenas diez días. Este lunes, la ejecutiva de EUPV acordaba, después de una reunión que apenas duró media hora, la convocatoria del Consell Polític Nacional para el próximo viernes 15 de diciembre, un cónclave que decidirá el futuro de un cuestionado Rodríguez y su dirección.

El pasado 28 de octubre se celebró un Consell Polític Extraordinario en el que quedó patente que el todavía coordinador general ha perdido el apoyo de la formación. El máximo órgano de dirección entre asambleas aprobó, con 63 votos a favor y 52 en contra, la petición de dimisión de Rodríguez y de la diputada provincial de Alicante, Raquel Pérez, tras el polémico viaje del líder de EUPV a Cuba hace un año, coincidiendo con el funeral de Fidel Castro, financiado con cargo a dinero público. Concretamente, 1.150 euros procedentes de la asignación del grupo de Esquerra Unida en la Diputación de Alicante.

Ricardo Sixto, miembro de la ejecutiva de EUPV crítico con Rodríguez, no entiende la situación de interinidad e indefinición en la que el coordinador general mantiene a Esquerra Unida: "Es una situación rara". "No se entiende porqué se está alargando tanto este proceso, con una dirección cuestionada que no quiere facilitar una salida que está justificada, retrasando la convocatoria del Consell Polític cuando yo propuse que se celebrará a mediados de este mes", apunta el diputado de EU en el Congreso de los Diputados, para quien la situación es "insostenible". "La única vez que un coordinador general ha sido cuestionado fue Albert Taberner, que inmediatamente presentó su dimisión y fue sustituido por Joan Ribó, entonces secretario general del PCPV", recordaba.

Así mismo, ha criticado la convocatoria del Consell Polític del 15 de diciembre: "No sabemos qué vamos a votar, porque el acuerdo se refiere a la adopción de las medidas que toquen en relación con el punto aprobado el 28 de octubre. Es totalmente ambiguo". De igual modo, tampoco comparte la intención de Rodríguez y los suyos de que sea la asamblea la que tenga que elegir al nuevo coordinador, cuando es una decisión que podría adoptar el Consell Polític.

Sixto no es, ni mucho menos, la única voz crítica en la ejecutiva de David Rodríguez: "Es una situación extraña y preocupante, que se da por primera vez en Esquerra Unida". "No acabo de entender cómo, cuando el máximo órgano les pide la dimisión [a Rodríguez y a Pérez], se aferran al cargo cuando lo normal sería que hubiera presentado su renuncia inmediatamente", apuntan.

Cumplir con los estatutos

El secretario de Organización de Esquerra Unida, Toni Parrilla, defendía el proceso que se está llevando a cabo: "Los plazos los marcan los estatutos". "No se ha podido convocar el Consell Polític Nacional antes por una cuestión de agenda, ya que hay un par de actos y dos festivos que han impedido que fuera antes", apuntaba.

Parrilla asume que la ejecutiva no tiene la confianza del Consell Polític, y añade: "No tenemos ningún problema en presentar nuestra renuncia si David Rodríguez presenta su dimisión, porque somos su ejecutiva, pero hay que cumplir lo que marcan los estatutos". De igual modo, insistía en que es la asamblea de Esquerra Unida el órgano que debe elegir al nuevo coordinador general.