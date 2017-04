La 'disfòria de gènere' ja és història

La transsexualitat ja no és una malaltia amb la nova llei d'identitat de gènere. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimarts la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, coneguda com a 'llei trans', que va ser aprovada per les Corts el 30 de març i contempla la personació de la Generalitat "en causes penals que, per la seua especial rellevància i especialment en matèria de delictes d'odi, justifiquen la defensa dels interessos col·lectius i dels interessos de les persones trans".

La norma preveu per part del Govern autonòmic "una atenció integral i adequada a les seues necessitats mèdiques -de les persones trans-, psicològiques, jurídiques, educatives, socials, laborals i culturals en referència al desenvolupament de la seua expressió de gènere", al mateix temps que estableix la prohibició "de la pràctica de teràpies d'aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar la identitat de les persones trans".

Entre els serveis sanitaris que les persones trans podran disposar, es troben teràpies farmacològiques i hormonals en el procés de transició cap al gènere sentit. "En cas de desproveïment farmacològic, la conselleria competent en matèria de sanitat garantirà l'accés als medicaments necessaris, incloent l'opció de farmàcia hospitalària".

La llei contempla oferir tractaments quirúrgics de cirurgia de exèresi de mama i de genitals, d'implant de pròtesis mamàries i reconstructiva de genitals i altres tractaments mèdics o quirúrgics per a la modificació corporal que asseguren la seua congruència amb la identitat de gènere de la persona, "incloent els necessaris per a la modificació del to i timbre de veu quan es requerisquen".

El text de la llei arreplega que la identitat de gènere "és la vivència interna i individual del gènere tal com cada persona la sent. Aquesta circumstància personal -apunta- pot correspondre o no amb el sexe assignat en el naixement, consistent en l'apreciació visual dels òrgans genitals externs".

Així, arreplega que l'existència de persones trans, "la identitat de gènere sentida de les quals no correspon amb la que li van assignar en nàixer", està present en totes les cultures de la humanitat i en tot temps històric, i les respostes que les diferents societats han donat a aquesta realitat han sigut molt diverses al llarg del temps i en les diferents geografies del món.