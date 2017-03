El PP admite su minoría y vota con todos los grupos investigar su financiación en una comisión del Congreso

Tras un quiebro considerable, el Partido Popular ha decidido votar a favor de la comisión de investigación de la financiación del PP impulsada por Ciudadanos, PSOE y Podemos. El diputado popular, Eloy Suárez Lamata, ha justificado el cambio de parecer en que "quieren cumplir con el pacto firmado con Ciudadanos", aunque acusó al resto de las formaciones de "no querer investigar la corrupción de todos los partidos". La comisión fue aprobada por unanimidad por los 316 diputados presentes en el hemiciclo.

Durante las semanas anteriores, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó al resto de las formaciones de actuar con "rencor" y "contra el PP". La formación conservadora ha puesto en marcha otra comisión de investigación de la financiación de todos los partidos en el Senado donde no tendrá problemas para aprobarla ya que cuenta con mayoría absoluta.

Durante el debate, uno de los más duros con el PP ha sido el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. que les ha echado en cara a los diputados del PP que no hayan cumplido el acuerdo firmado con su formación para la investidura de Mariano Rajoy. "¿Por qué cuando llegamos al capítulo de corrupción faltan a su palabra? Los acuerdos están para cumplirse", les ha espetado.

"¿Cómo no entendieron que existe una mayoría alternativa, ustedes no tienen mayoría absoluta y se tienen que acostumbrar? Cuando pedimos que se investigue el caso Bárcenas ustedes piden que se investigue a todo el mundo, es decir, a nadie. En España existe un entramado de mordidas, ayúdenos a descartar esta terrible hipótesis, porque si no no habrá piedad para los corruptos", ha declarado Girauta.

La diputada de Unidos Podemos ha hecho un repaso histórico sobre la política donde ha incluido figuras como Bolivar, Gramsci o Clara Campoamor para terminar señalando que"la principal amenaza de la democracia española es la corrupción" y "el PP es el partido político más corrupto de la democracia".

Bescansa no se había enterado que los populares habían anunciado su voto favorable a esta Comisión: "Les llamo a los diputados del PP para que rompan la disciplina de voto. Si tienen algo que ocultar serán los primeros interesados de que algo se desvele".

Aunque el PNV anunció que votarían a favor su portavoz, Aitor Esteban, ha puesto en duda la necesidad y el objetivo de esta comisión: "¿Qué se busca en sede parlamentaria? ¿Aclarar los hechos? ¿Qué se puede aportar la sede parlamentaria? ¿Va realmente la comisión a esclarecer el asunto? Me temo que se va a convertir en el escenario perfecto para el pim pam pum político, un episodio más del bochornoso espectáculo de la política española".

El resto de los partidos políticos recriminaron al PP su resistencia a la creación de la comisión con la cantidad de casos que supuestamente relacionan prácticas corruptas con la financiación del partido de la calle Génova.