La Junta de PP y Cs liberaliza el modelo productivo andaluz: anula permisos ambientales, reduce tasas urbanísticas y amplía horarios comerciales

La mitad de los miembros del Gobierno andaluz -seis de 11- han comparecido juntos este lunes para darle la mayor relevancia posible a la aprobación del decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Se trata de una ambiciosa norma que viene a modificar o derogar 21 leyes y seis decretos (afecta a 100 medidas de distintos departamentos de la Junta): aligerar el aparato legal de la Junta, reducir tasas, liberalizar los horarios comerciales, eliminar permisos que ahora son obligatorios, muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas... Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración "para ganar en competitividad" y atraer más inversiones.

Con este decreto, el Gobierno de PP y Ciudadanos rompe la línea de continuidad con el anterior Ejecutivo socialista que muchos le achacaban, y vira 180 grados con una clara y nítida apuesta por la liberalización del mercado. Las modificaciones legales han sido pilotadas por los consejeros de Economía, Rogelio Velasco, y de Hacienda, Juan Bravo, "de la mano del sector privado", que han orientado las reformas del Ejecutivo andaluz. Las medidas acercan el modelo económico andaluz al de Madrid, por ejemplo, con la liberalización de los horarios comerciales: las empresas de más de 300 metros cuadrados -grandes superficies comerciales, incluidos supermercados- "podrán abrir en más días festivos para competir contra Amazon y Google", dice Velasco.

En las zonas de afluencia turística, como los centros históricos de las capitales, se avanzará en la liberalización de los horarios comerciales todo el año. En los próximos tres años se habilitarán como días de apertura hasta 16 domingos (serán los ayuntamientos los que eligen las fechas). Se trata de un cambio sustancial que puede afectar directamente al pequeño y mediano comercio de proximidad, capital en el sistema productivo andaluz.

La Junta estima que con esta jibarización legal y burocrática, el PIB per cápita de Andalucía crecerá el 2,5% en un plazo de cinco a diez años. "Cuando se realiza un trabajo tan técnico en el Gobierno, no resulta tan sexy para los medios. Lo que contamos hoy es más aburrido, pero mucho más importante que si se construye otro aeropuerto o un puente", calcula el consejero de Economía.

La eliminación de barreras burocráticas afecta a todas las consejerías que han participado en la presentación del decreto ley: Turismo, Presidencia, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Fomento. Pero de las 21 leyes que se van a derogar o modificar, ocho afectan a las políticas protección del medio ambiente. La titular del ramo, Carmen Crespo, se ha apresurado a subrayar que la Junta prescindirá de permisos medioambientales que ahora significan una "sobreprotección" innecesaria, pero que en la práctica no tienen impacto real. "Este decreto ley no es menos garantista, al contrario, se apuntala la revolución verde del presidente Juan Manuel Moreno", dice Crespo.

El adelgazamiento de las normas medioambientales precede a la nueva ley andaluza del suelo que prepara la Consejería de Fomento, pero también acompaña a la reforma inminente de dos leyes de ordenación urbanística (y de regulación de vertidos contaminantes). Una de ellas "favorece la promoción de viviendas en Andalucía", dice la titular del ramo, Marifrán Carazo. Por ejemplo, la sustitución de licencia de obras municipales por una declaración responsable (en obras menores). También se sustituye el trámite de ocupación por una declaración responsable, que afectará a nuevas construcciones con la licencia concedida por los ayuntamientos.

En el ámbito del Turismo, se va a derogar el decreto que regula la creación de campos de golf como interés turístico, una norma que restrictiva, según el consejero Juan Marín, que en los últimos 12 años ha hecho que "se construyan cero campos de golf en Andalucía". Desde 2008, la Junta ha recibido 44 solicitudes, se presentaron 33 proyectos y lograron el visto bueno definitivo tres, pero finalmente no se construyó ninguno. También en su consejería se reduce el coste económico de la aprobación de los planes turísticos para los ayuntamientos, que podrán ahorrarse 30.000 euros al no tener que realizar una evaluación ambiental previa "que no tenía relevancia real en la práctica", asegura Marín.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín; el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el consejero de Hacienda, Juan Bravo; la consejera de Agricultura, Carmen Crespo; el consejero de Economía, Rogelio Velasco y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

