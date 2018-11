El 43% de los andaluces rechaza la gestión del PSOE en la Junta pero el 65% cree que volverá a ganar las elecciones

Las notas no son buenas pero el resultado del examen electoral no cambiará. El CIS, como siempre, deja otros titulares al margen de la intención de voto. El 43,1% de los encuestados rechaza la gestión que ha realizado en estos últimos cuatro años el PSOE en la Junta de Andalucía (ha sido 'mala' para el 27,9% y 'muy mala' para el 15,2%). Personalizando la cuestión, al 43,7% de los encuestados no le ha gustado la gestión realizada por Susana Díaz como presidenta de la Junta (ha sido 'mala' para el 25,2% y 'muy mala' para el 18,5%.

Así se desprende de algunas de las preguntas realizadas en 290 municipios de las ocho provincias andaluzas, con un tamaño de muestra de 4.895 entrevistas hechas a población con derecho a voto las en elecciones autonómicas y residente en Andalucía, según la ficha técnica del CIS Preelectoral elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía.

La situación política de Andalucía en estos momentos es mala para el 33,5%, regular para el 29,9% y muy mala para 25,4%. Está igual que hace tres o cuatro años para el 50,6% y peor para el 29,6%.

El rechazo a la gestión socialista confronta en cambio con los deseos de la mayoría. Al 27,3% le gustaria que el PSOE ganara las elecciones al Parlamento de Andalucía, na pregunta a la que no saber qué contestar un 25%. Sin embargo, al 58,4% le gustaría que gobernase en Andalucía un partido distinto del que gobierna en la

actualidad, mientras que el 65,1% de los encuestados cree que ganará el PSOE.

En cuanto a la actual situación económica de Andalucía, es regular para el 39,2%, mala para el 33,2%. Está igual que hace tres o cuatro años para el 48,1% y peor para el 28%.

El 62,8% de los encuestados en el CIS sitúa al paro como el problema más importante que tiene Andalucía en la actualidad. Ese primer problema es la corrupción para el 14,9%, seguidos de la sanidad (7,5%) y la economía (4,6%).