Asociaciones LGTBI se movilizan en más de 70 municipios de Andalucía contra las agresiones homófobas

Más de 70 municipios de Andalucía tendrán este jueves concentraciones por la libertad sexual y contra las agresiones a personas LGTBI que han tenido lugar a lo largo de los meses de verano de 2021. #VeranotrágicoLGTBI, claman en sus redes sociales. Asociaciones y corporaciones locales han promovido movilizaciones, que comenzaron el pasado sábado en Algeciras y finalizarán en Granada y Málaga el viernes, si bien la mayoría de concentraciones se desarrollan este jueves.

Apenas una semana después de trascender que el joven denunciante de una agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña se retractara y confesara que las lesiones fueron consentidas, y con el asesinato de Samuel en Galicia aún en la memoria reciente, las entidades andaluzas LGTBI mantienen las convocatorias porque "el motivo principal de las concentraciones era y es el evidente incremento de agresiones lgtbifóbicas durante este verano", informa a este periódico Pablo Morterero, miembro de Adriano Antinoo y portavoz de la Red LGTBI de Apoyo Mutuo.

La semana pasada, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, advirtió del aumento de los delitos de odio a través de las redes sociales y puntualizó que la orientación sexual es ahora el motivo más frecuente, seguido del racismo y la xenofobia. La Red Estatal de Municipios Orgullosos, que ha invitado a los ayuntamientos andaluces a sumarse a la convocatoria contra la LGTBIfobia y las agresiones y discursos de odio, ha recopilado algunas de esas agresiones, algunas de ellas ocurridas en Andalucía.

A un vecino de Huelva, un individuo conocido le dio una paliza tras dirigirse a él con gritos de "maricón, sidoso". Tras el ataque, le rompió las gafas, le pisoteó el móvil y le quitó la cartera. Ocurrión en julio. A finales de ese mismo mes, Antonio, un vecino de Peñaflor (Sevilla), sufrió una paliza por parte de un vecino mientras le gritaban "eres el maricón del pueblo, te voy a matar". Previamente le había rociado su coche con aceite usado y le había rajado los neumáticos. En Jaén, seis jóvenes agreden a un hombre de 52 años, le tiran a una fuente y orinan sobre él.

Para Morterero, "la sociedad debe tomar conciencia que las agresiones que sufrimos las personas LGTBIQA+ y nuestras familias no son algo puntual, ligado a espacios informales, sino que ocurre en el seno de las familias, de los centros educativos, de los centros de trabajo y de las instituciones públicas". "Los derechos humanos LGTBIQA+ no son objeto de debate si no de obligado cumplimiento. Quienes emiten opiniones LGTBIQA+fóbicas no ejercen su libertad de expresión sino que atentan contra los derechos de esas personas", concluye.

Las entidades Adelante LGTBI, Adhara VIH-Sida, Adriano Antinoo, Cultura con Orgullo, Crezco Familias LGTBI, Chrysallis Andalucía, DeFrente LGTBI, Gaylespol, Krisol Pro Derechos Humanos Intersex – AA, Pasaje Begoña, Red de Municipios con Orgullo, Togayther y TransDiversidad son las convocantes de la concentración en Sevilla, prevista para este jueves a las 19.00.

Este acto, y los demás que se prevén a lo largo de Andalucía, pretende servir para "asumir que la violencia hacia las personas LGTBIQA+ y sus familias es estructural en nuestro país, y que las agresiones y atentados están provocando el terror entre las mismas y, por consecuencia, está suponiendo el recorte real en el ejercicio de sus derechos fundamentales", dicen los organizadores, que piden también "que los partidos políticos renuncien a una torticera estrategia de 'ideologización' de los derechos humanos como los que afectan a las personas LGTBIQA+ y sus familias, acelerando la aprobación de leyes, reglamentos y normas para su protección efectiva".

Concentración "contra la justicia patriarcal"

Por otro lado, para este sábado tendrá lugar una movilización "contra la justicia patriarcal y lgtbifóbica' en repulsa a la petición de Fiscalía de Sevilla 13 años de carcel para nueve jóvenes que protestaron ante "el bus de la transfobia" de Hazte Oir, de la que informó este periódico. La concentración, convocada por ATA-Sylvia Rivera, IU, Podemos, Adelante Andalucía, APDHA, PCE, Euforia o Plataforma Trans, tendrá lugar a las 19.00 en la Plaza Nueva de Sevilla.