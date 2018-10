Comisiones Obreras denuncia en Fiscalía la "proliferación" de trabajos para las bolsas de enfermería del SAS

El sindicato Comisiones Obreras ha llevado ante la Fiscalía Superior de Andalucía las sospechas sobre el rigor científico de las comunicaciones y ponencias que se valoran en las bolsas de trabajo del SAS para enfermeros y auxiliares de enfermería. La denuncia parte de la "inusual proliferación de los trabajos científicos" aportados por algunos candidatos en los últimos meses, que habría conllevado "el cambio sustancial de las puntuaciones y, por ende, el orden en los listados de aspirantes", según el sindicato, que cree que esto podría suponer un delito de falsificación documental. La Fiscalía deberá ahora decidir si abre o no diligencias de investigación.

La denuncia fue presentada el pasado viernes y señala a tres entidades de formación del sector sanitario. Según se explica, estas entidades llegarían a acuerdos con universidades y otros organismos públicos para que las comisiones de valoración del SAS valoren como méritos los trabajos que se presentan. "Nos consta que existe un escaso o nulo control por parte de estos organismos y universidades de lo que se certifica o de la calidad de las actividades organizadas", se dice.

Algunas de estas organizaciones vinculan el precio de la matrícula al número de trabajos científicos presentados. "Esto nos induce a pensar que lo único que prima en estos entes es el mercantilismo puro y duro, renunciando a sus principios de fomentar el conocimiento y la investigación", se lee en la denuncia. Una portavoz de Asunivep explicó a eldiario.es Andalucía que presentar un trabajo cuesta 50 euros, mientras que presentar cuatro cuesta 85. Asunivep llegó a recibir admitir más de 4.000 trabajos para un congreso virtual.

"Todo se traduce al final en pagar por presentar unos trabajos, originales o no, que serán aceptados sin problemas", denuncia el sindicato, que señala que no se conocen casos en los que se haya rechazado algún trabajo, como ocurre en los congresos de prestigio. Comisiones Obreras también comunica al fiscal que hay anuncios en Internet en los que algunas personas se ofrecen para realizar estos trabajos.

Reacciones de los profesionales

Eldiario.es Andalucía desveló en primicia el pasado mayo que decenas de aspirantes a las bolsas de trabajo de enfermería y auxiliar de enfermería del SAS acumulaban el máximo número de puntos posibles, veinte, en el apartado Otros Méritos, y que estos candidatos habían obtenido esos puntos hasta en un año, lo cual implica realizar en ese tiempo doscientos trabajos de ámbito internacional o cuatrocientos de ámbito nacional, o veinte libros completos.

Fuentes sindicales ya dijeron entonces que era imposible realizar doscientos trabajos rigurosos en ese plazo y admitieron la existencia de una bolsa de fraude. El SAS admitió el "incremento" de los méritos en algunos candidatos, pidió a sus comisiones de valoración que extremaran el cuidado y acabó rechazando cientos de trabajos aportados en los listados provisionales. Según varios profesionales, el SAS ha admitido trabajos en la bolsa de enfermería que habrían sido rechazados en la de auxiliar. Los sindicatos han pedido una revisión urgente del baremo, y algunos como SATSE han solicitado incluso suspender la valoración de estos méritos.

Hasta ahora, el Pacto de la Mesa Sectorial vigente ( de 21 de junio de 2010), que ahora está siendo renegociado, recoge que es la jornada la que debe tener valor científico y no la comunicación en sí, de la que sólo se aporta el certificado. Esta es la postura que defiende una plataforma recién creada llamada Plataforma de profesionales por un baremo legal, que se opone a la suspensión de la valoración de los méritos dudosos .

Elena Rincón, vocal de esta plataforma, admite que en los últimos años ha habido un incremento de la puntuación de Otros Méritos, pero lo achaca a que los candidatos han ido conociendo poco a poco la posibilidad de realizar ponencias y comunicaciones: "No entendemos esta alarma que están creando. Se llevan las manos a la cabeza por algo que se ha estado haciendo siempre". Respecto a la denuncia, señala que no están de acuerdo con presentar "100 o 200 posters en un año": "Que lo investiguen, los valoren y los que no cumplan las normas, que los quiten".

Esta plataforma acusa a quienes denunciaron el fraude de querer priorizar la experiencia en perjuicio de los profesionales externos al SAS que acumulan méritos de investigación, y a los sindicatos de maniobrar para conseguir el monopolio de la formación. "Creemos que su intención es la de que se modifique el baremo para que solo se valoren las comunicaciones ofertadas por los sindicatos".

Por su parte, la Plataforma de profesionales del SAS por un baremo justo, constituida en junio, está satisfecha con la denuncia de Comisiones Obreras, que aún no ha sido admitida por la Fiscalía. Para Ana María Pérez, se trata de una decisión "valiente": "Es necesario averiguar qué está pasando aquí".