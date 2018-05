La "compra" de méritos sacude la bolsa de enfermería del Sistema Andaluz de Salud

Decenas de titulados en Enfermería y Auxiliar de Enfermería han presentado durante los últimos años trabajos de muy dudoso valor científico con la finalidad de obtener méritos que les hagan ascender en la bolsa única de empleo, en perjuicio de otros con más experiencia o valoración académica. La denuncia, formulada por interinos del sistema público de salud andaluz, ha sido remitida al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha pedido información a los responsables del SAS. El SAS, por su parte, ha enviado una orden a las comisiones de baremación para que evalúen con celo los méritos de los candidatos de la bolsa, que aún no es definitiva.

La existencia de un mercado de pósters y comunicaciones de escaso o nulo rigor científico la confirman dos sindicatos, SAE y SATSE. Basta con observar la evolución de decenas de candidatos del listado único de aspirantes para comprobarlo: hay aspirantes que en la lista de 2015 tienen 0 puntos en el apartado Otros Méritos, y que en la lista de 2017, con la autobaremación cerrada a 31 de octubre de ese año, acumulan 20 puntos en el mismo apartado, el máximo posible. Según los criterios de baremación, para lograr esa puntuación deben de haber presentado en esos dos años 200 comunicaciones de ámbito internacional (los llamados pósters) o 400 de ámbito nacional. Otra posibilidad es haber escrito 20 libros completos.

"La gente se ha dado cuenta de que puede conseguir puntuación extra y ha habido gente que ha presentado ciento y pico trabajos en un año. ¿Se pueden hacer doscientos pósters con rigor en un año? Es imposible. ¿Ha habido empresas que se han lucrado con esto y han realizado pósters a mansalva aprovechando el filón, con poca o ninguna calidad científica? Pues sí, está pasando", comenta un portavoz del Sindicato Andaluz de Enfermeros (SAE). Por su parte, el portavoz de SATSE admite que "ha habido problemas porque, como en todo, la gente busca la trampa para ganar puntos".

Pósters por 80 euros

Algunos enfermeros y enfermeras interinas se quejan de que el origen del problema está en los criterios de baremación de la bolsa del SAS, que conceden un peso relativo excesivo al apartado Otros Méritos (hasta 20 puntos), degradando el valor de la experiencia, a la que se concede un máximo de 55 puntos. En otras comunidades autónomas el peso relativo de las ponencias, comunicaciones y capítulos de libros es muy inferior al que se le da en Andalucía. Esto habría incentivado el mercadeo de pósters y comunicaciones de "copia y pega", según una persona en situación de interinidad.

Interinos con mucha experiencia se dieron cuenta de que habían caído muchos puestos en los últimos listados, superados por candidatos sin experiencia. "Personas con méritos fraudulentos se van a hacer con una plaza del sistema público de Andalucía", lamenta un denunciante. El problema no es nuevo. Algo similar ocurrió hace años, cuando el SAS se vio obligado a intervenir ante la evidencia de que se acumulaban méritos por capítulos de libros que eran, en realidad, "normativa volcada", según fuentes sindicales.

Ante la posibilidad de obtener puntos de manera sencilla y desde casa, ha florecido un sistema que tiene su otra pata en la formación online. Hay entidades que publicitan "congresos internacionales" para los que se aceptan pósters presentados en un formato a elegir entre tres. A cambio, se cobra un precio de entre 80 y 100 euros. Los pósters presentados en congresos internacionales, aunque sean a distancia, se valoran con el doble de puntuación que los presentados a un congreso nacional. Con 200 pósters en congresos internacionales se obtienen 20 puntos que permiten escalar muchas posiciones en la bolsa.

"Hay personas que desembolsan 2.000 euros en dos años para conseguir veinte puntos y hacerse con un contrato de interinidad o una plaza, y hay empresas que se enriquecen a costa de la precariedad de este país", critica una persona en situación de interinidad. "¿Con qué cara presumen de que Andalucía se investiga? ¿Investiga qué? ¿Con esta forma fraudulenta de conseguir un currículum?"

El Defensor del Pueblo investiga y el Servicio Andaluz de Salud no responde

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido información al SAS, que en veinte días no ha contestado a las preguntas que le ha formulado este medio: cuándo está prevista la publicación definitiva de la valoración de méritos, si está estudiando las reclamaciones, si está haciendo algo por solucionar el problema, si tiene mecanismos de comprobación de los méritos consignados por los aspirantes, si ha contactado con entidades formación públicas o privadas para constatar que cumplen con su tarea de evaluación antes de certificar un trabajo, si ha informado a la Consejería de Educación y si ha estudiado la posibilidad de variar la baremación.

El SAS no ha contestado a ninguna pregunta, pero es consciente del problema porque ha recibido la petición del Defensor, y ha emitido una orden a las comisiones provinciales de evaluación encargadas de validar los méritos que cada aspirante comunica, y a la que este medio ha tenido acceso. En ese documento, el SAS recuerda que "las ponencias y comunicaciones en congresos o reuniones científicas tienen que guardar relación directa con la categoría o área de trabajo". También señala (en negrita y subrayado) lo que debe ser obvio: "Se valorará el contenido científico de la actividad y el interés de la investigación realizada".

Por último, establece como pauta que "no tendrán dicha consideración los trabajos que sean reproducciones de normativas. Deberán tener un carácter novedoso en cuanto al contenido, que sean didácticas y tengan un carácter divulgativo, en el que quede acreditado la labor de investigación, no limitándose a la reproducción de conocimiento general". Este documento está emitido el pasado 4 de abril. No está confirmado que el SAS haya paralizado la bolsa, pero el rumor es persistente y, a 17 de mayo, la lista sigue siendo provisional y basada solo en la autobaremación.

Otro matiz llama la atención. La situación es conocida por los sindicatos desde hace meses, pero la denuncia ante la Dirección General de Profesionales del SAS, ante los colegios profesionales y ante el Defensor la han interpuesto particulares. El SAE insiste en aclarar que el sindicato no ha interpuesto denuncia alguna. El Consejo General de Enfermería no hace comentarios sobre este asunto porque no ha podido comprobar estas denuncias y entiende que es un tema "muy laboral" que no entra en su ámbito de actuación.