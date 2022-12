José Ignacio García, el relevo de Teresa Rodríguez en Adelante: el orientador escolar que vuelve al Parlamento

El anuncio de Teresa Rodríguez de renunciar a su escaño para volver a su plaza de profesora de instituto le abre paso a José Ignacio García, que tomará el relevo en la Cámara andaluza. Jerezano de 35 años, es psicólogo, orientador educativo y funcionario público desde 2021, cuando tuvo que dejar su escaño parlamentario al no permitirle la Cámara la compatibilidad de ambas tareas. Este es el segundo año que desempeña su trabajo de orientador en un instituto público de San Fernando.

Su despertar en la conciencia política estuvo muy ligado en su adolescencia al movimiento Scout, donde se formó en valores como la solidaridad y la justicia, explica. Empezó su activismo político en el movimiento estudiantil, participando en las movilizaciones contra el Plan Bolonia en 2010, y dedicó esfuerzos en su etapa universitaria en crear una plataforma estudiantil permanente. Además, fue parte activa del movimiento 15M en Sevilla.

Tras el 15M, al igual que Teresa Rodríguez, formó parte de Podemos desde sus inicios, convencido de la necesidad de crear un espacio político que llevara a las instituciones las reivindicaciones de la oleada de movilizaciones tras la crisis de 2008. Fue uno de los fundadores del Círculo de Podemos en Jerez, acción política que compatibilizó con su trabajo como orientador en Utrillas (Teruel).

Gracias Tere por abrir el camino y demostrar que hay otra manera de hacer política. Gracias por ser una referente. Gracias por seguir.



Seguimos codo con codo en @AdelanteAND, construyendo organización. Personalmente asumo con responsabilidad y humildad la tarea. https://t.co/u0dEIuJuHt — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) 19 de diciembre de 2022

Militante de Anticapitalistas y ahora de Adelante Andalucía, fue parlamentario por la provincia de Cádiz con Adelante Andalucía en la anterior legislatura, cuando Adelante reunía al entonces Podemos y a IU, como principales fuerzas de coalición. En su etapa en el Hospital de las Cinco Yagas, protagonizó debates parlamentarios significativos con el recordado Javier Imbroda, consejero de Educación, y participó activamente con el movimiento Escuelas de Calor para sacar adelante la Ley de Bioclimatización. En la actualidad forma parte de la Dirección de Adelante Andalucía desde su refundación en la Asamblea de Granada de 2021.

Cuando en la noche del lunes trascendió la noticia de la marcha de Teresa Rodríguez, José Ignacio estaba en plenas sesiones de evaluación en su centro de enseñanza. Es un apasionado de su trabajo y echará de menos su día a día laboral al tener que dedicarse en exclusiva a su labor de parlamentario. Ahora llega una nueva etapa en la que se encargará de la portavocía de un grupo que conforman solamente dos diputados.

“Reconozco que tengo algo de pena en estos días por dejar las clases, pero estoy muy feliz por este paso. He estado trabajando de profesor y por las tardes estoy en la dirección del partido. Para nosotros es importante la no profesionalización de la política y ha sido un placer compaginar la política de partido con mi profesión. Algún día volveré a hacerlo, pero ahora me centro muy ilusionado en esta nueva etapa como parlamentario”, explica.