Amenaza de huelga en la multinacional andaluza Cosentino por la compensación salarial por la silicosis

La multinacional de Almería Cosentino se encuentra inmersa en una problemática laboral y la amenaza de huelga se cierne sobre la empresa si no se llega a un acuerdo este jueves en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA). El "pitoste", como califica la situación la secretaria general de FICA UGT Almería, Paqui Ramírez, se debe a que los nueve representantes de este sindicato en el comité de empresa han tenido reciente conocimiento de un acuerdo entre Cosentino y el resto de miembros del comité (los doce de CCOO) por el cual "solo" unos 400 trabajadores se van a beneficiar de un plus penoso tóxico y peligroso en sus condiciones laborales, "dejando fuera del acuerdo a los otros 1.500 empleados de la empresa". Cabe recordar que los trabajadores están expuestos al polvo de sílice del aglomerado de cuarzo fabricado por la multinacional, el famoso Silestone, causante de la silicosis, que en los últimos años se ha convertido en la principal enfermedad profesional de Andalucía.

Las bajas laborales por silicosis crecen un 500% en Almería en el último año y medio

Saber más

Fuentes de CCOO niegan que no se haya informado a los representados de UGT y señalan que al acuerdo se llegó con la "participación activa" de este sindicato, sin llegar a comprender por qué lanzan esa crítica al acuerdo, que circunscriben, eso sí, a una parte de los trabajadores pero con la intención de que se mejore posteriormente la situación de toda la plantilla. Estas fuentes apuntan que las iniciativas de mejora laboral se llevaron a cabo "desde la unidad de acción sindical" y contando con todos los representantes de los trabajadores, enmarcando esa denuncia en la cercanía de las elecciones sindicales en la empresa, que se celebran el próximo 16 de marzo.

Paqui Ramírez, de UGT, señala en cualquier caso que los trabajadores beneficiados del plus de toxicidad desarrollan su labor en un lugar concreto de la fábrica que Cosentino tiene en Cantoria (Almería) y "supuestamente corren más peligro", pero que el acuerdo se ha alcanzado "de forma arbitraria" y "todos los trabajadores tiene la misma exposición al sílice". "Estamos llevando a estos trabajadores al Instituto Nacional de Silicosis, en Oviedo, y muchos tienen uno u otro grado de la enfermedad", indica la representante sindical. "No entendemos por qué ha pasado esto, no es habitual este tipo de confrontación", añade. En el SERCLA tratarán de llegar a un acuerdo pero, en caso contrario, los trabajadores ya se plantean una huelga indefinida a partir del 2 de marzo.

El comité de empresa comenzó a movilizarse el pasado otoño, recuerda Ramírez. "Este sector se quedó sin convenio y nos adherimos al de la construcción. Los pluses fueron absorbidos por las subidas salariales, se llegó a un acuerdo en noviembre para negociar en tres meses las condiciones laborales de todos los trabajadores y ahora nos encontramos con esto", apunta, lamentando que "los delegados de UGT no han sido invitados a las reuniones entre la empresa y el comité durante este tiempo". La representante sindical expone que una empresa que "en los nueve primeros meses del año pasado ha facturado más de mil millones de euros tiene que cubrir las necesidades de protección de todos sus trabajadores".

La empresa Cosentino ha optado por no hacer declaraciones respecto a este asunto, tras ser consultada por este medio.