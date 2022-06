El Gobierno de Moreno atribuye a un “error” que el salario de 127.000 euros de Bravo no esté actualizado en el portal de Transparencia

“El salario de consejero que aparece en la web de sueldos públicos de los consejeros no está actualizado, no es una ocultación, es un error de un funcionario que no ha subido los datos actualizados al principio de la legislatura, y no nos hemos dado cuenta”. Así han explicado fuentes del Gobierno andaluz a este diario que el salario íntegro de Juan Bravo, consejero de Hacienda andaluz y nuevo vicesecretario de Economía del PP, de 127.363 euros no apareciese en la relación de sueldos públicos de la Junta.

Feijóo aumentó en más de 600.000 euros su patrimonio en dos años

Saber más

Estas mismas fuentes señalan que “Bravo declaró su sueldo íntegro en su declaración de bienes de altos cargos, que se publica en el Portal de Transparencia”, algo que sí se cita en la información, y reiteran que “ha sido un despiste, un error evidente”. La declaración de bienes del consejero de Hacienda sí está publicada en la web de la Junta de Andalucía, en una pestaña distinta, donde consta el complemento funcionarial que arrastra Bravo para compensar la diferencia retributiva respecto a lo que cobraba como delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Ceuta.

Pedida la actualización del portal

Desde la Junta comunican que ya se ha dado orden al viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, “para que pregunte por qué no está actualizado, de dónde sale el error y para que se corrija”. “Es un descuadre de dos papeles, pero ambos están colgados del portal de transparencia”, insisten.

Desde Presidencia explican que “la declaración de bienes de altos cargos la hace personalmente el responsable, en este caso Bravo”, que es la que figura. Pero la otra “depende de un equipo de funcionarios de la Junta y ahí está el error”. “Los salarios del presidente y los consejeros llevan años congelados”. No obtante, son cifras que han variado ya que se actualizan en la web cada tres meses. Desde la Junta recalcan que “las variaciones que aparecen en los últimos dos años dependen de la actualización del IPC y de las subidas salariales de empleados públicos aprobadas por el Gobierno central”.

Respecto a otros altos cargos que también cobran ese complemento, es decir, que arrastran sus salarios de los puestos de funcionarios acogiéndose a una ley andaluza de 1997, matizan que se trata sobre todo de miembros de su departamento venidos de la Agencia Tributaria.

De hecho, explican que su antecesor en el Gobierno de Susana Díaz, el ex consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, también mantuvo su salario como rector de la Universidad de Sevilla.