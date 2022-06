El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se ha referido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta al complemento salarial que recibe la persona nombrada en abril por Alberto Núñez Feijóo como hombre fuerte del área económica del partido, Juan Bravo, desvelado por elDiario.es hace unos días, asegurando que “todo es correcto” y que su percepción se debe “a una normativa aprobada por el PSOE hace ya muchos años”.

“Nada más que añadir”, ha insistido cuestionado por este diario sin responder a si el gabinete jurídico de la Junta validó ese plus del también consejero andaluz de Hacienda que permitió a Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, más que duplicar el sueldo que tenía como diputado del Congreso, cargo que ocupaba justo antes de su nombramiento como consejero en febrero de 2019.

El complemento le fue concedido previo aval de un informe ad hoc de su propio departamento, que avaló que cobre más de 127.000 euros anuales y que firmaba el entonces responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda, Alejandro Torres. Torres fue ascendido a alto cargo hace menos de un año al convertirse en director general de Contratación de la Junta, puesto que hasta entonces no existía.

La ley andaluza de 1997

El sueldo real de Bravo, vicesecretario de Economía del PP, como reveló este medio está casi 60.000 euros por encima del que le atribuye la relación de retribuciones de altos cargos que publica la Junta, que la semana pasada aseguró que esa información se había omitido por un “error” de un funcionario.

Se trata de un complemento de puesto de trabajo (CPT) recogido en una ley andaluza de 1997 para igualar el sueldo de los funcionarios que fichen como altos cargos de la Junta. A esa norma se ha referido Elías Bendodo este martes, argumentando que se trata de una ley aprobada por el PSOE cuando gobernaban en la Junta.

Bravo aseguró antes de la publicación de la información que su caso no era único y que son muchos los altos cargos que reciben un complemento similar. elDiario.es se ha interesado por esas declaraciones y ha preguntado por ello a Bendodo, que ha ratificado que conservará escaño en el Parlamento andaluz aunque no siga en el futuro gobierno autonómico, y que no ha respondido a esa cuestión concreta, limitándose a señalar que “todo es correcto”.