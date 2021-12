Las matronas que el PP exigía en 2018 para los hospitales concertados de Cádiz siguen sin llegar tras tres años en la Junta

En mayo de 2018, el PP de Cádiz denunciaba la "inexistencia de matronas" en las instalaciones sanitarias que tienen conciertos con el Servicio Andaluz de Salud, en concreto en los hospitales de Villamartín, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, gestionados por el grupo privado Pascual Pascual. Tres años y medio después de llegar al Gobierno de la Junta, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía y diputada de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, se lo recordó esta semana al presidente de la Junta en la sesión de control en el Parlamento. Todo sigue igual y Juan Manuel Moreno no negó la mayor.

La Asociación de Matronas de Andalucía lleva denunciando desde hace tiempo la ausencia de estas profesionales, en concreto en la provincia de Cádiz, donde los hospitales de referencia en varios puntos no son públicos. En 2016, la asociación alertó mediante un escrito a la Junta de que el Hospital Virgen de las Montañas, de Villamartín, carecía de especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. "La primera denuncia viene de 2011", recuerdan. "En estos centros mueven a las enfermeras a los paritorios y eso supone un riesgo a la hora de detectar problemas durante el parto. Tenemos más formación y no debe haber ciudadanos de segunda categoría que no sean bien atendidos", argumenta su presidenta, Irene Agea, quien indica que "la Junta debe exigir a la entidad concertada que en sus centros disponga del perfil profesional adecuado y reconocido", aludiendo en este sentido a la seguridad y equidad de la asistencia sanitaria "como en cualquier hospital público".

La reivindicación de las matronas andaluzas no es gratuita. Según la OMS, las matronas no solo atienden los partos sino que también brindan atención prenatal y posnatal, así como una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la detección y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, y defienden los derechos de la mujer. Según recuerda la asociación andaluza de matronas, la preparación al parto, atención en el embarazo parto y puerperio son competencias específicas de la matrona, de acuerdo además a las guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.

"La seguridad sanitaria se puede ver comprometida"

Para Agea, en estos centros de Cádiz "las enfermeras monitorizan a las mujeres cuando esa no es su competencia". "Si el SAS establece un concierto, debe garantizar que a la población se le atienda como en un centro sanitario público. No puede haber un detrimento de calidad, no puede haber ciudadanos de segunda categoría. El centro concertado tiene su gestión interna de profesionales pero la Junta debería exigir ese perfil, porque la seguridad sanitaria se puede ver comprometida. Está demostrado que los partos con matrona conllevan mejores resultados obstétricos para la muerte y el bebé. Simplemente, tenemos esa formación para hacerlo", explica.

Pese a la "poca transparencia" en las cifras de los centros de Pascual en cuanto a número de cesáreas practicadas, desarrollo de la lactancia y satisfacción de las usuarias, la asociación mantiene que el número cesáreas es mucho más elevado que en el caso de los hospitales públicos. "De hasta un 50% en estos centros de Pascual, a una media de 22-23% en centros públicos, por ejemplo en Jerez", apuntan. Según un reciente estudio publicado en la revista científica Health Policy, cuantas más matronas hay en un hospital, la tasa de cesáreas tiende a descender, mientras que la presencia de ginecólogos tiene el efecto contrario. Según el análisis hecho por elDiario.es, la probabilidad de tener un parto por cesárea por la sanidad privada es un 67% superior a un hospital público. Este periódico ha querido conocer sin éxito las razones del Grupo Pascual para no tener matronas en estos tres centros concertados.

"El registro cardiotocográfico se realiza en este hospital por un diplomado universitario en enfermería que carece de la titulación que lo habilita como especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona)", denunciaba la asociación en 2016, considerando ya entonces que "asignar esta competencia repartida entre enfermeras y matronas de forma arbitraria tiene repercusiones en la calidad de la asistencia". "Es la matrona el profesional sanitario que debe asistir al control cardiotocográfico de las gestantes puesto que constituye una de sus competencias exclusivas, así como al control del embarazo, parto y puerperio", explican, puesto que "las complicaciones más graves y relevantes sobre la salud materno-fetal requieren de una intervención inmediata que solo puede garantizarse mediante la presencia de la matrona".

Principio de igualdad y equilibrio territorial

Para Inmaculada Nieto, al sistema sanitario "le falta fundamentalmente personal", según le trasladó al presidente en líneas generales, que derivan en "una mala calidad asistencial", haciendo hincapié en la mencionada situación en Cádiz después de haber "renovado y ampliado" los conciertos con Pascual. Nieto le preguntó al presidente por qué en los tres centros que atienden a una población de 280.000 personas "que no tienen alternativa pública" no disponen de "ni una sola matrona para atender los partos". El PP de Cádiz, en esa misma línea, aseguraba en 2018 que "las mujeres son las grandes perjudicadas, ya que se está rompiendo el principio de igualdad y equilibrio territorial privándose de un derecho que tienen el resto de las mujeres de la provincia".

Nieto le recordaba incluso al presidente en el Parlamento que "seis meses antes de llegar a la Junta su partido hizo una moción en la Diputación para ello" (ya se aprobó una moción en ese sentido en 2014) y "sigue sin haber matronas, sin personal especializado para atender a una mujer". "Un momento que debía ser luminoso se convierte en un mal trago", le comentó también. "Eso se llama violencia obstétrica", criticando que el Gobierno andaluz "no fiscaliza lo que hacen las clínicas privadas que atienden a la gente que no pueden atender ustedes". Por último, le recriminó que el consejero de Salud visite un centro privado "el mismo día que sus sanitarios se movilizaban en la calle". "Eso está muy feo", concluyendo que dejan "las manos sueltas a las entidades privadas". "¿Qué tiene que pasar en Andalucía para que usted asuma alguna responsabilidad?", le comentó.

Moreno defendió la gestión de su gobierno aunque no hizo mención en su réplica a la pregunta concreta de Nieto de por qué no había llevado a cabo su petición realizada antes de llegar a San Telmo en los centros de Pascual, preguntándole si fue el actual gobierno o el que formaba IU coalición con el PSOE el que hizo los conciertos a los que se refería la diputada, contraatacó el presidente. "Eso a usted se le olvida siempre decirlo", le recriminó, lamentando ciertas "herencias de la izquierda" y presumiendo, entre otras cuestiones, de que "se han resuelto las ofertas de empleo público" o que "se han hecho contratos de seis meses para cubrir necesidades" en la sanidad andaluza. Moreno reconoció que hacen falta más profesionales sanitarios.