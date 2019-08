La ministra de Sanidad confirma que la alerta alimentaria nacional por listeriosis está "activada desde el día 16"

"La alerta está ya establecida desde que Andalucía comunica el caso", ha asegurado la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, en una entrevista en la Cadena Ser. "Se trata de una confusión de interpretación". "La alerta de activa en el momento en el que se comunica un brote". La ministra en funciones ha explicado que la red de alerta existe, y que cuando se activa se comunica a todas las CCAA para que localicen las partidas del producto. "Todas las comunidades están alertadas en la doble red, la de seguridad alimentaria y la red sanitaria".

Unas 80 personas están afectadas y un total de 56 están hospitalizadas en Andalucía por el brote de listeriosis detectado en comunidad, del que la Junta espera que aún se puedan producir más casos en los próximos días, pues la sintomatología de esta enfermedad puede tardar más de cuatro semanas en aparecer. También en Andalucía se están investigando dos abortos que se están investigando, y parece que al menos uno "tiene esa vinculación". En Extremadura hay confirmado un caso y sospecha de cuatro casos más, y una sospecha en Madrid sin confirmar, ha comunicado Carcedo.

En cuanto a la presencia de "La Mechá" en otros puntos del país, "consta que se ha exportado carne a Extremadura, Madrid, y cantidades mínimas a Castilla La Mancha y en Tenerife.

"Lo primero es que no se extienda el brote. En segundo lugar, que haya control de la salud humana, tratar las enfermedades. Y con serenidad, investigar dónde se produjo el fallo", dice la ministra. En este último paso, el Ministerio está pidiendo información a Andalucía de cómo son los procesos de elaboración de esta carne. "Esta es una bacteria que es muy fácil de contaminar. Se requieren mayores controles y mayores requisitos para alimentos que no se someten a procesos de cocción".

La fábrica, cerrada

De momento, se ha inmovilizado toda la fabricación de esta empresa, Magrudis, con domicilio en Sevilla, a partir del mes de mayo porque tiene tres meses de consumo preferente. "Todo lo que se ha producido en este periodo está inmovilizado" y la fábrica está cerrada. Es en esta empresa donde se fabrica la carne "La Mechá" origen de la infección. La Consejería de Salud asegura que la empresa está colaborando en todo momento, y desde la empresa afirman que están haciendo una investigación paralela para averiguar las causas de la infección.

La ministra ha querido calmar a la población explicando que la listeriosis no es contagiosa: "No se contagia persona a persona. Sólo se contagia por los alimentos que uno come".