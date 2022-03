Dos nuevos focos de gripe aviar elevan ya a 22 el total de casos confirmados en Andalucía

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, tras la confirmación oficial por parte del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, ha declarado dos nuevos focos de gripe aviar en Andalucía, de forma que se elevan a 22 el total de casos confirmados en Andalucía.

Según detalla la Junta en un comunicado, ambos se localizan en el radio de la zona de restricción de anteriores focos notificados, en concreto en sendas granjas de pavos de Estepa y El Rubio, en la provincia de Sevilla.

De las 22 explotaciones de aves de corral afectadas en Andalucía, seis se encuentran en la provincia de Huelva y el resto en la de Sevilla, a los que hay que unir otro foco de gripe aviar en Córdoba en el término municipal de Belalcázar, en Los Pedroches, pero de un ave silvestre, en concreto una grulla. La granja de El Rubio presenta un censo de 10.000 pavos y alrededor de un 80% de mortalidad; en el caso de Estepa, la cifra se eleva a 24.000 pavos y aproximadamente un 90% de mortalidad.

Siguiendo el procedimiento establecido, los Servicios Veterinarios de la Junta de Andalucía han procedido al envío inmediato, una vez detectados los primeros síntomas compatibles con la enfermedad y un aumento de la mortandad, al Laboratorio Central de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza aviar en España.

Prudencia pese a que no se transmite a seres humanos

De nuevo se trata de una cepa de la enfermedad del subtipo H5N1, el habitual en los últimos meses en diferentes puntos del continente europeo. Cabe recordar que no existen evidencias de que este subtipo pueda tener capacidad zoonótica (no se transmite a seres humanos), si bien se recomienda no exponerse a aves que muestren síntomas compatibles con la gripe aviar o se hallen muertas en el campo.

En conjunto, dentro de las zonas de restricción generadas alrededor de las distintas explotaciones foco, hay en torno a cinco millones de aves de corral en unas 600 explotaciones. Para facilitar el movimiento de las aves de las zonas sometidas a medidas de restricción, la Consejería de Agricultura ha establecido un procedimiento canalizado de salida a matadero. Estas labores se están llevando a cabo en coordinación con las autoridades de Salud.

Sacrificio de los animales

Los servicios veterinarios oficiales del Gobierno de Andalucía están llevando a la práctica las medidas que se hacen necesarias para lograr el control de los focos activos de gripe aviar, así como para establecer las labores de vigilancia y de protección correspondientes.

Desde la Consejería de Agricultura se trabaja de la mano con la Consejería de Salud para la implementación de todas las medidas pertinentes para poner bajo control la situación. A ello se suma la permanente colaboración con el Ministerio de Agricultura en el seguimiento del protocolo establecido para este tipo de casos.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía procede a la inmediata inmovilización de las explotaciones y el sacrificio de los animales ante la sospecha de infección por gripe aviar. También se procede a la realización de una encuesta epidemiológica con el objeto de conocer el origen de la infección, además de llevar a cabo el establecimiento de un área de restricción en el radio cercano a la explotación. La Consejería trabaja también en el aspecto de la prevención con la intención de evitar la extensión de la enfermedad a zonas aún libres de gripe aviar en Andalucía.