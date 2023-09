Aragón registra tres brotes de la enfermedad emorrágica epizoótica, dos en Teruel y uno en Huesca

La actualización de este lunes del Ministerio de Agricultura y Pesca ha incluido a Huesca entre las provincias con un foco de la enfermedad emorrágica epizoótica, que se suman a los dos que ya había en Teruel. Concretamente, los brotes se han dado en la localidad pirenaica de Boltaña y en las turolenses Cantavieja y Albarracín.

Es una enfermedad vírica infecciosa, no contagiosa, que es transmitida por mosquitos del género Culicoides, es decir por el mismo vector que otra vieja conocida, como es la enfermedad de la Lengua Azul. La gran diferencia con la Lengua Azul, es que en su caso, se conoce bien en el sector y se cuenta con vacunas frente a sus distintos serotipos como estrategia para su control. En cambio, en la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) que históricamente ha circulado por América del Norte, Australia, Asia y África es la primera ocasión que entra en Europa, por lo que no existen vacunas autorizadas frente a ella en la UE.

Tal y como informan desde el mismo ministerio no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano.

La semana pasada, el Consejero de Agricultura, Ángel Samper, llamaba a la calma: “Hay que recordar que esta es una enfermedad que no tiene ningún tipo de riesgo sanitario en el orden humano, ni en la transmisión, ni en el consumo. Por ello, es una grave irresponsabilidad por parte de quienes extienden gratuitamente esta noticia, pues crean alarma social que acaba provocando gravísimos daños a los ganaderos” afirmaba Samper. “Y son estos últimos los únicos a los que tenemos que tener presentes en estos momentos. No solo con el apoyo con productos desinsectantes, sino con la valoración del Ministerio. Él es quien tiene las competencias con protocolos e indemnizaciones que desde la Consejería de Aragón estaríamos dispuestos a complementar. En estos momentos son los ganaderos el centro de preocupación de la Consejería”.

Actualmente la lista de autonomías afectadas es: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid, Valencia, Asturias, Cantabria y Aragón. Además, desde Cataluña han afirmado que están alerta ante la posible llegada de la enfermedad a la región, presente en las comunidades vecinas de Valencia y Aragón.