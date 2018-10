La limpieza viaria sigue sin adjudicarse más de tres años después tras una nueva sentencia del Tribunal de Contratos Públicos

La remunicipalización de la limpieza viaria en Huesca salta de capítulo en capítulo sin un desenlace claro desde su puesta en marcha en 2015. El penúltimo invalida el acuerdo tomado por la corporación municipal, previo paso por la mesa de contratación y la comisión de Medio Ambiente, para que la asumiese la empresa Valoriza. El Ayuntamiento la tendrá que adjudicar a una de las seis empresas que se presentaron al concurso para la gestión del servicio. Y todo por una nueva sentencia del Tacpa, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que anula la elección de esta firma del grupo Sacyr por no ajustarse al pliego de condiciones como ya hizo en verano de 2017 con la opción de Grhusa.

La resolución marcaba que el expediente se devuelva a la mesa de contratación para proponer una nueva adjudicación y votarse un pleno extraordinario que tuvo lugar la pasada semana y que adoptó esta medida con los votos a favor de PSOE, Aragón Sí Puede y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular y Cambiar Huesca, la formación fuera del equipo de gobierno desde que el alcalde Luis Felipe destituyera a sus cuatro concejales y que había impulsado el proceso de remunicipalización de la limpieza viaria con el edil Luis Arduña antes de que este dimitiese. Así, se anuló la adjudicación a Valoriza por un valor de 7 millones de euros y ahora se deberá estudiar y proponer una nueva a la siguiente empresa en la lista, Urbaser, con experiencia en decenas de ciudades españolas y que había recurrido la elección de Valoriza.

El portavoz popular, Gerardo Oliván, explica esta decisión porque no querían ser “cómplices de la incompetencia del alcalde, que ha tardado más de 15 meses en volver a la legalidad”. Argumenta Oliván que el equipo de gobierno “dilapida la ética democrática del Ayuntamiento decidiendo que el PP no esté en la mesa de contratación. Luis Felipe está incapacitado para gobernar la ciudad”.

El Tacpa estimó el recurso de Urbaser porque la oferta de Valoriza no se ajustaba a la jornada laboral estipulada en el pliego y tampoco incorporaba los medios materiales solicitados antes de la firma del contrato. “Ya dijimos que no íbamos a ser cómplices del lío monumental que hay con la limpieza viaria», insisten los populares, que presentaron el recurso al Tribunal en 2017 por la adjudicación inicial a Ghrusa. Por su parte, Cambiar Huesca explica el sentido de su voto porque no se sabe si el Ayuntamiento acudirá al contencioso-administrativo para recurrir esta última sentencia y porque la elección del nuevo presidente de la comisión de Medio Ambiente, Fernando Justes (Aragón Sí Puede), se encuentra asimismo recurrida porque entienden que no se respetó el voto ponderado.

El tribunal fija que al incumplimiento de las jornadas laborales estipuladas en el pliego se suma la adscripción de maquinaria, puesto que obligaba a incorporar varios medios antes de la firma del contrato paralizada por el recurso. Ghrusa, una empresa pública, sigue al frente de la limpieza de las calles de la capital oscense desde julio de 2017, con varias prórrogas una vez que el Tacpa invalidó este servicio y obligó al Ayuntamiento de Huesca a sacarlo a concurso público. Por segunda vez en apenas un año y medio, el Tribunal frena una decisión del equipo de gobierno.

A principios de 2018, se aprobó el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria. Unos días más tarde, ya en febrero, se publicaron las cláusulas administrativas y prescripciones técnicas en la plataforma de contratación y finalizó el plazo de presentación de ofertas para las empresas. En los meses de marzo y abril se convocaron distintas reuniones para el estudio y calificación de la documentación administrativa y la apertura pública de ofertas técnicas. Se remitieron a los servicios técnicos el informe y su valoración. Ya en mayo, una vez conocido el informe definitivo, la mesa de contratación propuso al pleno la adjudicación eventual del contrato a la propuesta empresarial con mejor valoración y se solicitó la aprobación del requerimiento de la documentación a la adjudicataria, Valoriza.

En junio, la empresa presentó la documentación requerida dentro de los plazos previstos. El Consistorio aprobó solicitar con carácter excepcional a Grhusa que continuase prestando el servicio de forma provisional desde el 1 de julio y hasta que finalice el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato. Se estableció que el plazo para aplicar esta medida excepcional y provisional finalizaría, como muy tarde y siempre que no mediase recurso por parte de alguna de las otras empresas solicitantes, el 30 de septiembre. Urbaser lo hizo y el proceso sigue paralizado a la espera de que se reactive, según esperan desde el Ayuntamiento, antes de enero de 2019.