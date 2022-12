📩 BOLETÍN | Versación

Hola.

Más de 10.000 socios han refrendado con su voto al Comité Rector de elDiario.es, del que formo parte junto a Pilar del Río, Javier Pérez Royo, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y varios compañeros de la redacción.

Versación

La reforma del delito de malversación ya está cocinada. PSOE y ERC han acordado dividir en tres ese delito y rebajar las penas cuando un político o funcionario use el dinero público para algo “diferente” a lo previsto, pero no haya enriquecimiento personal. Ese supuesto es en el que en teoría encajarían varios líderes independentistas juzgados y por juzgar. Y aunque la pena máxima es de 4 años, para determinados casos se dejan horquillas de 1 a 3 años, que es la cifra que pedía ERC. Antes, cuando no se diferenciaba si había o no “ánimo de lucro” en el desvío, los mismos hechos podían acarrear de 8 a 12 años de cárcel.

Un detalle importante: el desvío de fondos para el enriquecimiento de terceros (un constructor, un partido político, un testaferro u otra persona) será considerado como malversación con ánimo de lucro. Es decir: esta reforma en teoría no aliviará las condenas de los ERE, por ejemplo. A ver qué dicen los jueces a partir de ahora.

En todo este proceso, pensado para pacificar la situación política con Catalunya, Unidas Podemos ha expresado sus dudas, pero ha votado a favor. Si sigue los cauces previstos, la reforma entrará en vigor antes de fin de año.

Ya está reformada la sedición. También la malversación. ¿Se acabaron las exigencias de ERC? No. Ahora dicen que referéndum.

La ley trans sigue su camino en el Congreso sin cambios en la autodeterminación de género de los menores. El PSOE pidió un cambio que el resto ha rechazado.

Se le está acumulando el trabajo legislativo a la coalición. Moncloa ha aparcado la derogación de la ley mordaza y la tramitación de la ley de vivienda para poder acelerar con todo este lío de la malversación y en paralelo con la ley trans y la de bienestar animal. El PP iba a presentar un plan de reforma de la ley del sí es sí, pero ahora les da pereza.

Qatargate

Hoy en el podcast, hablamos del escándalo de los sobornos en el corazón de la UE a cambio de favores para Qatar. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, y varios cargos más de su entorno, han sido detenidos y pillados con bolsas de dinero en casa. El efecto dominó de darle un Mundial a Qatar.

Gigantes y molinos

Hace un año, la prestigiosa revista semanal The New Yorker le daba su portada a esta ilustración.

Los más antiguos pobladores de este boletín quizá recuerden que aquel día comenté que la portada, que en teoría era en defensa del medio ambiente, me resultaba muy confusa porque parecía que Don Quijote luchaba contra los molinos de viento. Aquello me parecía una contradicción. Pero luego uno ve Alcarrás, y lee sobre proyectos de macroparques solares, y las certezas se tambalean. Lo último: ante la crisis energética, la UE estudia retirar los límites de protección ambiental que por ahora frenan las grandes instalaciones de molinos de viento y paneles solares.

Futuro. En EEUU están muy emocionados con su último hito científico, con el que prometen cambiar el futuro: generar energía nuclear ilimitada que no genere residuos radiactivos contaminantes y peligrosos. Más detalles.

Que no se te pase

Ahorrar quién . Se ha dicho mucho que durante la pandemia las familias pudieron ahorrar y que gracias a eso ahora la gente consume más y retroalimenta la inflación. Según los datos del Banco de España, no es así: solo las rentas altas pudieron ahorrar más que antes.

. Se ha dicho mucho que durante la pandemia las familias pudieron ahorrar y que gracias a eso ahora la gente consume más y retroalimenta la inflación. Según los datos del Banco de España, no es así: solo las rentas altas pudieron ahorrar más que antes. Trias vs. Colau . Ada Colau ya sabe quiénes serán sus contrincantes en las elecciones municipales de Barcelona del año que viene. Jaume Collboni repite en el PSC; Ernest Maragall será candidato de ERC; y por Junts, Xavier Trias ha anunciado que quiere volver a ser alcalde.

. Ada Colau ya sabe quiénes serán sus contrincantes en las elecciones municipales de Barcelona del año que viene. Jaume Collboni repite en el PSC; Ernest Maragall será candidato de ERC; y por Junts, Xavier Trias ha anunciado que quiere volver a ser alcalde. Botín vs. Rajoy. No sé si te suena un tal Mariano Rajoy. Es un registrador de la propiedad. Y no sé si te suena la familia de banqueros apellidados Botín. El destino ha querido que anden enfrentados en los tribunales.

Todo es política

Contra el carbón . Se aproxima la Navidad, época de entrañables amenazas a niños a los que queremos. Este artículo nos propone que dejemos de chantajear con que unos seres mágicos no traigan regalos “si han sido malos”. Ya sé que se ha hecho de toda la vida. Como tantas otras cosas, eso no significa que esté bien.

. Se aproxima la Navidad, época de entrañables amenazas a niños a los que queremos. Este artículo nos propone que dejemos de chantajear con que unos seres mágicos no traigan regalos “si han sido malos”. Ya sé que se ha hecho de toda la vida. Como tantas otras cosas, eso no significa que esté bien. Más Navidad . Deja eso y cómete un buen turrón de Jijona, que es español, te dirá algún cuñado esta Nochebuena. Y tú le podrás contestar eso de… me alegra que me haga esa pregunta.

. Deja eso y cómete un buen turrón de Jijona, que es español, te dirá algún cuñado esta Nochebuena. Y tú le podrás contestar eso de… me alegra que me haga esa pregunta. Los museos han vuelto a la vida es una manera provocadora, sugerente, de resumir lo que ha ocurrido en los últimos meses con algunas de las polémicas de la actualidad cultural: del año Picasso a las acciones contra cuadros míticos. Aquí se resumen.

