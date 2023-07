Elena Castillo, Severiano Cuesta y Juan Carlos García por el PP y Secundino Caso por el PSOE, nuevos senadores cántabros

Los 'populares' Elena Castillo, Severiano Cuesta y Juan Carlos García, junto con el socialista Secundino Caso han sido elegidos nuevos senadores cántabros en los comicios de este domingo 23 de julio. De este modo, el reparto de escaños de la Cámara Alta ha seguido un patrón tradicional de otros comicios, repartiéndose PP y PSOE los cuatro puestos en disputa. No han tenido opción ni el candidato de Sumar, Fernando Agúndez, ni el de Vox, Daniel Álvarez.

No obstante, y pese a la victoria del PP, el resultado actual no supone una alteración con el registrado el 10 de noviembre de 2019, en donde el PP también obtuvo tres senadores (Javier Puente, Amaya Landín y Félix de las Cuevas, que acaba de ser elegido diputado por Cantabria para el Congreso de los Diputados); y el PSOE con uno, la socialista Isabel Fernández, quien no ha repetido como candidata, aunque su puesto se ha mantenido.

Los partidos mayoritarios eligieron como candidatos a excargos públicos, así como otras figuras que ya tenían trayectoria en Cortes. Este último es el caso de Elena Castillo, quien ha sido diputada del Congreso los cuatro últimos años y ahora se estrena en el Senado, y es el caso del alcalde de Peñarrubia, Secundino Caso, con larga trayectoria en la política local.

El quinto senador por Cantabria ya fue designado esta pasada semana por el Parlamento autonómico. Es Íñigo Fernández (PP), quien fue elegido en segunda votación y por mayoría simple en la Cámara gracias a la abstención del PRC. De este modo, el PP tendrá cuatro representantes en el Senado.

Nuevos senadores por Cantabria

Elena Castillo López (PP)

Elena Castillo ha sido diputada por el Partido Popular en el Congreso esta pasada legislatura. Ha formado parte de la Corporación de Miengo. Profesora de la Universidad de Cantabria y responsable de los cursos de verano de la institución en Torrelavega, Elena Castillo es coordinadora de Estrategia y Acción Política de la dirección regional.

Severiano Cuesta Alonso (PP)

Vicedecano del Ilustre Colegio de Procuradores de Cantabria. Ostenta la Secretaría de Seguridad y Libertades Públicas del Partido Popular de Cantabria.

Juan Carlos García (PP)

Coordinador de Organización del Partido Popular de Cantabria y alcalde de Vega de Pas por cuarta vez. Ha concurrido como número 3 en la lista del Senado.

Secundino Caso (PSOE)

Secundino Caso (La Hermida, 1965) accedió a la Alcaldía de Peñarrubia en 1996, seis años antes de entrar a formar parte del Partido Socialista, y preside la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) desde hace cuatro años. El nuevo senador socialista dejó la actividad ganadera y entró en política con 20 años siendo candidato por Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA).