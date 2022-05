Historiadores, marinos, dos mujeres y un poeta: la propuesta de Ciudadanos para sustituir los nombres franquistas del callejero de Santander

Historiadores, marinos, tipos populares, dos mujeres y un poeta. Esta es, a grandes rasgos, la propuesta de Ciudadanos para sustituir los nombres franquistas del callejero de Santander y la base para que su concejal de Cultura, Javier Ceruti, negocie y pacte un listado definitivo con el resto de grupos municipales para poner fin al incumplimiento reiterado de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad.

El próximo 23 de mayo, la Comisión de Cultura empezará a negociar un listado de nombres para sustituir la denominación de 15 calles vinculadas con la simbología franquista, bien de acontecimientos de la guerra civil como el sitio al Alcázar de Toledo, bien con figuras relevantes de los sublevados, como el General Dávila, que da nombre a la calle más larga de la capital de Cantabria. En el caso de esta última calle, el nombre elegido para sustituir la denominación es el de Paseo Altamira, aunque había una propuesta para que fuera denominada como 8 de Marzo.

Entre los nombres elegidos por Cultura está el de José Hierro, poeta que pasó cuatro años en la cárcel [organizó una colecta para llevar alimentos a los presos, uno de los cuales era su padre] y que, de consolidarse la propuesta, sustituiría al general Camilo Alonso Vega en el paseo que ahora lleva este nombre.

Como criterios utilizados para elaborar alternativas, Cultura ha echado mano de personajes locales muy relacionados entre ellos por su actividad y porque son coetáneos y de personajes que tuvieron un destacado papel en la historia universal, en particular en el Nuevo Mundo.

En el primero grupo se encuentran los historiadores, mientras en el segundo se encuentran figuras como la del marino José de Bustamante o del grumete Juan de Santander. El primer grupo afecta a calles del entorno de la calle Alta y el segundo a travesías del barrio de Castilla-Hermida.

Entre los historiadores y cronistas, se propone a José Luis Casado Soto, Carmen y Joaquín González Echegaray y Benito Madariaga de la Campa.

Llama la atención que vuelva a la palestra el nombre de Las Rederas, que sustituyó al de Columna Sagardía tras aprobarse por el Pleno de la Corporación en 2017. Este no es el único nombre ya aprobado y que vuelve a reintroducirse. En 2017, la Corporación también aprobó cambiar División Azul y Alcázar de Toledo por La Secada y Las Ánimas, respectivamente. No obstante, sobre todo en el último caso, el cambio no ha gustado a todos los vecinos y sigue sin ejecutar.

La calle de Las Ánimas es un nombre histórico porque conducía hasta el camposanto de la calle Alta, ubicado en donde se levantó la Prisión Provincial y ahora hay un aparcamiento público.

Donde más desequilibrada está la propuesta es en el apartado de género: aparte de la tipología genérica como en el del grupo de rederas, la propuesta solo recoge a dos individualidades: Leonor de Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania, y reina de Castilla por matrimonio con Alfonso VIII; y Leonor de la Vega, referente histórico del Besaya, benefactora y bisnieta de Garcilaso I de la Vega.

Alternativas propuestas por Ciudadanos:

Alcázar de Toledo: Cuesta de las ánimas.

Columna Sagardía: Las Rederas.

División Azul: La Secada.

Alto de los Leones: Benito Madariaga (1931-2019. Cronista oficial de Santander. Escritor).

Belchite: José Luis Casado Soto (1945-2014. Historiador).

Brunete: Carmen y Joaquín González Echegaray (Historiadores).

Capitán Cortés: Miguel Ángel García Guinea (1922-2012. Arqueólogo).

General Moscardó: Bernardo de Miera y Pacheco (1713-1785. Explorador y cartógrafo).

Alféreces Provisionales: Fray Silvestre Vélez de Escalante (1749-1780. Explorador).

General Díaz de Villegas: José de Bustamante y Guerra (1759-1925. Marino).

Carlos Haya: Antonio de Tova y Arredondo (1760-1825. Marino).

García Morato: Juan Antonio Gutiérrez de la Concha (1760-1810. Marino).

Ruiz de Alda: Juan de Santander (el grumete de Cueto).

Zancajo Osario: Leonor de la Vega.

Sargentos provisionales: Leonor Plantagenet (1161-1214. Reina).

Montejurra: Valentín Lavín Casalís (1863-1939. Arquitecto).

Camilo Alonso Vega: José Hierro (1922-2002. Poeta).

General Dávila: Paseo de Altamira.

La propuesta fue entregada a los grupos políticos a última hora de la mañana del pasado viernes, después de que el PRC protestara públicamente por que el asunto hubiera quedado fuera del orden de la próxima día de la Comisión de Cultura del día 12, que abordará en exclusiva la concesión de subvenciones. Los cambios en el nomenclátor serán debatidos por el mismo órgano el día 23.

En su respuesta, el concejal Javier Ceruti, dio cuenta del traslado de la propuesta de cambios y dijo que el objetivo es que la Comisión debata la misma “y que a partir de los acuerdos a los que se llegue continuemos con la tramitación. Una vez se aprueben los nombres se deben aportar varios informes técnicos para ser llevado a pleno para su aprobación definitiva”.