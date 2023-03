La ministra Ribera afea a Mazón los “insultos” del Gobierno y critica la “demagogia” de Santander

A la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los partidos políticos con representación parlamentaria en el antiguo Hospital de San Rafael, excepto el PSOE, le han dicho de todo, desde que una “loba” ocupa el Ministerio hasta que “no tiene agallas”. De hecho, a principios de esta semana, el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, quien afronta una querella de grupos conservacionistas por dictar batidas para cazar lobos, dijo no tener miedo y pidió que la ministra sea sustituida “cuanto antes” por un ministro que tenga “la suficiente energía y agallas” para “volver la situación atrás” y “darle la autonomía a las comunidades para realizar esos controles en defensa de sus ganaderos”.

La política de Cantabria de baquetear a un ministro al que tarde o temprano hay que pedirle dinero y gestiones tuvo este miércoles un nuevo exponente de lo que puede reportar cuando la titular de Transición Ecológica respondió al diputado regionalista José María Mazón afeándole los “insultos” de los miembros de su partido en el gabinete cántabro. Mazón interpeló a la ministra en el Congreso para pedir su intervención ante el abandono en que se encuentran el edificio Rema y La Horadada en aguas de la bahía de Santander.

Lo primero que le espetó Ribera desde la tribuna de oradores fue esto: “Me gustaría abordar este debate sin insultos ni amenazas como a veces hemos escuchado de algunos integrantes de su gobierno”. Ante la protesta de Mazón por atribuirle responsabilidades ejecutivas, la ministra cambió de tercio y pidió al diputado del PRC que mediase con los asuntos a tratar con Santander y Cantabria: “Es cierto que no es miembro del Gobierno regional pero a lo mejor puede ayudar en este contexto”.

Cuestión de fondo

Ribera ha responsabilizado al Ayuntamiento de Santander del abandono en que se encuentra el edificio Rema y La Horadada, detallando las gestiones que han venido haciendo los técnicos ministeriales para que se solicite concesión, se modifique el planeamiento necesario y se busque una finalidad para la construcción.

Ribera, además, se mostró partidaria del mantenimiento de los espigones de La Magdalena, con el añadido de que el Ministerio no sufragaría los costes de su retirada, tal y como se demanda desde el Ayuntamiento de Santander.

“Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y podemos seguir haciéndolo, pero la gestión de esos edificios y su mantenimiento no son del dominio público [Ministerio], sino de la administración titular de esas concesiones”, ha dicho la ministra, quien ha recalcado que “Costas no es competente en gestión, sino la administración titular de las concesiones o que gestionen ese uso”.

Ribera instó en este sentido al Ayuntamiento de Santander para que modifique el planeamiento urbanístico, solicite adecuadamente una concesión y haga posible dar una utilidad a los inmuebles.

“Lo que no puedo es sustituir la demagogia del Ayuntamiento de Santander. Si considera que es importante para la ciudad, cosa que comparto, debe asumir [el Ayuntamiento] su responsabilidad y debe encontrar partida presupuestaria, titulo concesional y tramitación del expediente, pero no me puede pedir que sustituya al Ayuntamiento. Es más, cada vez es más costoso y un peligro con los viandantes”, le ha dicho al diputado del PRC.

La ministra se mostró preocupada de que la Demarcación de Costas tenga paralizada la demolición. “Le insto a que facilite que en Santander Gobierno regional y Ayuntamiento se impliquen en la toma de decisiones. Esto empieza a correr prisa”, ha concluido.