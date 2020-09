Consolidando la desigualdad con la política de movilidad

"Somos conscientes de que debemos avanzar hacia una ciudad cada vez más amable, más cómoda y más segura para los peatones y los ciclistas", afirmaba la semana pasada el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible de Santander, César Díaz (PP), tras inaugurar un nuevo tramo ciclista de tres kilómetros. Pero, ¿realmente está construyendo una red amable y cómoda para los vecinos? Y más importante, ¿se está creando una ciudad en la que en todos los barrios se pueda apostar por la movilidad ciclista?

Recientemente, el Ayuntamiento de Santander ha invertido 100.000 euros en finalizar un anillo ciclista de 20 kilómetros que une circularmente el frente marítimo de la ciudad y la zona turística con las principales zonas comerciales y de expansión del municipio. La inversión, sin embargo, repite algunos errores que llevan cometiéndose en la planificación de la infraestructura ciclista de la ciudad desde hace años.

Basta con darse una vuelta por este nuevo eje ciclista. Ha habido avances en cuanto a la señalización: se incluyen tramos pintados de colores para llamar la atención de los conductores y, además, en algunas rotondas el ciclista ya puede sentirse cómodo al transcurrir su carril por ellas. Sin embargo, existen tramos donde todavía se supedita al ciclista a los deseos del coche. Un ejemplo es la rotonda del puente de FEVE, donde para tomarla se ha de pasar por dos pasos, semaforizados y con giros de noventa grados. En definitiva, no se cumple del todo con la premisa de crear una ciudad más amable y cómoda para los ciclistas.

Más allá de los errores de forma, en lo que se debe poner el foco es en la falta de medidas complementarias a los carriles bici. Estos por sí solos no aumentarán mágicamente el número de usuarios de la red. ¿Acaso sin una bicicleta eléctrica, los usuarios potenciales del servicio municipal podrían pedalear por avenidas de gran pendiente? ¿Acaso sin aparcamientos los usuarios potenciales del servicio municipal encuentran cómoda la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos? Si de verdad se quiere conseguir un Santander sostenible se han de implementar bicicletas públicas eléctricas, sistemas de aparcamiento seguros y que, definitivamente, estas medidas en su conjunto lleguen a toda la ciudad, no solo a los ejes turísticos o de ocio.

Los barrios populares suelen sufrir las consecuencias de la falta de inversión en movilidad no motorizada. En las grandes ciudades se constatan estos fenómenos que, sin embargo, no son exclusivos de ellas. En Santander, por ejemplo, sigue sin haber infraestructura ciclista en ningún tramo viario de General Dávila, Cueto o la parte sur de Cazoña y El Alisal. Barrios densamente poblados que, en contraposición, no pueden contar con una opción segura para sus desplazamientos diarios.

En un análisis llevado a cabo entre las secciones censales de la ciudad que cuentan o no con un carril bici (o al menos son contiguas, para contar con toda la población potencial), se descubre que las áreas que no cuentan con infraestructura ciclista en Santander cuentan de media con un 12% menos de renta por hogar que aquellas que lo tienen. Las grandes bolsas territoriales sin opciones para la movilidad sostenible son, en definitiva, las más vulnerables económicamente. La política de movilidad acentúa, por tanto, la desigualdad entre los barrios de la ciudad.

Las personas de barrios poblados y con menos ingresos se encuentran doble e injustamente limitadas. Además de menor renta, no tienen a su disposición un servicio de bicicletas ni aparcamientos municipales ni, sobre todo, infraestructura. La planificación sigue sin tenerlos en cuenta y, además, tampoco es valiente.