Funzo & Baby Loud: “En un concierto vale mucho más la pena cien personas gritando a muerte que 10.000 paradas”

No es pop, ni rock, ni techno. Tampoco es trap ni reggaetón. Funzo & Baby Loud no identifican su música con ningún género, tal vez porque es una fusión de todos ellos. Los hermanos Adrián (Funzo) y Juan Carlos (Baby Loud) Gomis llenan el escenario de “buena vibra” en cada uno de sus conciertos, tratando de transmitir al público que, a pesar de estar allí arriba, son uno más. Para ellos, “vale mucho más la pena cien personas gritando a muerte y viviendo el concierto que 10.000 paradas y súper clónicas”.

El dúo de 'La Nueva Ola' del pop español recalará este domingo 13 de agosto en el Festival Vive La Feria de Torrelavega, en el que comparten jornada con Lali Espósito y Pole. El cartel del evento, que se celebrará en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera entre el 11 y el 13 de agosto, lo completan artistas como Lali, Omar Montes, Morad, Ayax y Prok, Recycled J, Chema Rivas, Deva o Hens.

Los jóvenes recuerdan su punto de partida en el sector musical como algo “aleatorio”. “Me compré un micro igual que me podía haber comprado un ukelele”, rememora Juan Carlos quitando importancia a un simple hecho que, sin duda, les ha cambiado la vida. Su primer concierto se hizo esperar hasta marzo de 2019. En una discoteca de Alicante y rodeados de “gente distinta a nosotros”, cantaron cuatro canciones “estropeándolas completamente”. “Ni siquiera era playback, sino que nuestra voz sonaba a través del micro, por encima de la propia canción”, cuenta el mayor de los hermanos.

Ahora sus actuaciones se caracterizan por la energía que desprenden sobre el escenario, la continua interacción con el público y su capacidad para la improvisación, tres factores que confluyen generando una conexión directa entre los alicantinos y su público. “Yo firmaría que no me conociese nadie más a cambio de que a los conciertos venga la gente que lo vive y lo siente”, asegura Adrián. “Vale mucho más la pena 100 personas gritando a muerte y viviendo el concierto que 10.000 paradas y súper clónicas. Te hace sentir mucho mejor que haya poca gente pero que esté a muerte”, remarca Juan Carlos.

Funzo & Baby Loud son capaces de cantar sobre instrumentales de reggaetón o de pop rock, pero siempre manteniendo “nuestro estilo personal”. “Es como coger toda la variedad musical y traerla a nuestro terreno para hacerla a nuestra manera”, explican para tratar de describir el estilo de sus composiciones. No obstante, si tuvieran que decantarse por alguno de los géneros ya establecidos en el panorama musical sería el pop como “nexo de unión de todo”. “Es una palabra muy genérica, pero es una forma de explicar la intención de tu música”, aclara Adrián.

Los autores de temas como 'Malibú con Piña', 'Batmóvil' o 'Pisa el acelerador' lanzaron su primer disco en 2022 bajo un título que ya reflejaba toda una declaración de intenciones: 'Inmortales'. Sobre este formato, cada vez menos habitual entre las nuevas generaciones de artistas, Juan Carlos considera que “mola sacar temas sueltos pero está bien que luego haya un disco”. “Vivimos por etapas en las que sentimos de cierta manera y es perfecto para comprimir todo eso”, resume.

Las cifras alcanzadas con su álbum debut, con el que lideraron la lista oficial Top 100 de Álbumes de España en la primera semana desde su lanzamiento y vendieron 20.000 entradas incluso antes de dar el pistoletazo de salida a la gira, les motiva tanto como les asusta. “Es muy importante trabajar en la mente de uno mismo. Tienes que trabajar a tu manera pero aprender a llevar la presión para que no te juegue malas pasadas que te hagan pensar que eres lo peor o lo mejor”, se sincera el pequeño de los hermanos Gomis.

En ese tipo de situaciones juegan un papel fundamental las redes sociales, que no solo condicionan la faceta artística de un cantante, sino que también influyen en su salud mental. Adrián lo sabe bien. El menor del dúo afirma con rotundidad que “lo son todo, para bien y para mal”, ya que él mismo ha tenido que “hacer el ejercicio de no dejar caer todo el peso de mi autoestima y que la confianza en mí mismo no dependiera del resultado de lo que hacía”.

Así, las redes sociales se han convertido en una herramienta que ya es fundamental en la vida de cualquier persona pero imprescindible para un artista, una circunstancia con la que Funzo & Baby Loud no terminan de comulgar a pesar de que condicionen su trabajo “al 80%”. “Es obvio que dependemos de las redes sociales y ya está. Es nuestra bombona de oxígeno. Es el problema del arte en general, porque el ritmo, la calidad y las corrientes están en las redes sociales”, afirma Adrián. “Yo reconozco la importancia que tienen, pero en el fondo me da rabia que no me gusten y que me de tanta pereza usarlas porque sé que utilizándolas todo va mejor”, admite Juan Carlos a modo de conclusión.