El Ejecutivo cántabro estudiará “la posibilidad” de sumarse al convenio del Racing para mejorar los Campos de Sport

El nuevo Gobierno de Cantabria (PP) “va a estudiar la posibilidad de incorporarse” al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Santander y el Racing para la mejora de los Campos de Sport de El Sardinero, de propiedad municipal.

Así lo ha señalado este martes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, después de que la alcaldesa de Santander, la también 'popular' Gema Igual, le haya planteado esta posibilidad durante la reunión que ambas han mantenido este martes para hablar de la colaboración del Ejecutivo regional en diversos proyectos y asuntos que atañen a Santander.

Buruaga ha afirmado que la “voluntad” del Ejecutivo regional de “implicarse” y “subirse a este convenio”, para que sea a tres bandas (Gobierno, Ayuntamiento y Racing) es “importante y sincera”, si bien ha señalado que por ahora prefiere ser “cauta” hasta no tener una “foto muy exacta y precisa” y conocer el “margen de maniobra” de la comunidad autónoma y las distintas consejerías, algo que espera tener ya claro para septiembre de cara a la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2024. “Tanto a ella (la alcaldesa) como a mí no nos gusta hacer anuncios que no vayan sucedidos de hechos, realidades y actuaciones y prefiero ser cauta”, ha indicado.

La presidenta cántabra ha defendido que el Racing es “un activo” no solo para Santander sino para toda Cantabria por su “repercusión deportiva, económica y social”.

Además, ha defendido la necesidad de que los Campos de Sport del Sardinero tengan unas instalaciones “dignas” y mejorarlas es un “legado que queda a disposición de la ciudad”.

También considera que “subirse a este acuerdo” puede ser “la mejor forma de contribuir a empujar el nuevo proyecto del Racing”, que ha cambiado de propietarios con la salida del grupo Pitma como accionista mayoritario en favor de Sebman Sports, propiedad de Manolo Higuera y Sebastián Ceria, con los que ya se reunió hace unos días.

También en lo que atañe al Racing, y como ya se había anunciado, Buruaga ha recordado que el nuevo Ejecutivo regional reafirmó su compromiso de ejecutar las obras para instalar dos gradas nuevas pendientes en las Instalaciones 'Nando Yosu', ubicadas en La Albericia. Estas infraestructuras tendrán capacidad para 127 personas y darán servicio a los campos 3 y 4, con un presupuesto inicial de 540.000 euros

Por otra parte, y dentro también del ámbito deportivo, el Gobierno y el Ayuntamiento también “irán juntos y de la manos” en la ejecución de una piscina olímpica --“la única” de Cantabria-- ya proyectada en el Instituto Municipal de Deportes de Santander.