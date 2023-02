Maribel Izcue: “Este es el siglo en el que Europa está utilizando la migración como arma política”

“Este es el siglo en el que Europa está utilizando la migración como arma política”. Con esta contundencia se ha expresado la periodista Maribel Izcue, quien considera que “se han normalizado las devoluciones en caliente y ahora pasa cada día”, durante la primera charla de las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria.

La redactora jefa de la Revista 5W ha protagonizado este martes, junto al fotoperiodista Santi Palacios, un coloquio sobre migración y derechos humanos moderado por el director de este periódico, Laro García. El acto ha tenido lugar en el Espacio de Cultura Crítica La Vorágine de Santander tras la proyección del documental 'The Gourougou Trial'.

Y es que el filme versa sobre esas “devoluciones en caliente” que menciona Maribel. En concreto, sobre el caso de dos personas, naturales de Mali y Costa de Marfil, que decidieron demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al ser expulsados de territorio español, tras saltar la valla de Melilla, sin ningún derecho ni poder de decisión. En definitiva, sin voz.

Por ello, la periodista Maribel Izcue, el fotoperiodista especializado en migraciones, conflictos y ecología humana Santi Palacios, el cineasta Simón Casal y el videoperiodista Mikel Konate deciden formar un equipo que de voz a estas personas contando su historia al mundo. Una historia que, en el momento del rodaje de este documental, todavía no había concluido, pues el juicio permanecía abierto porque una primera sentencia dio la razón a los demandantes. No obstante, la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo terminó revirtiendo la sentencia inicial tras un recurso del Estado Español y finalmente falló en contra de los demandantes.

Han pasado tres años desde la emisión de esa sentencia, y aunque Maribel pensaba entonces que con el paso del tiempo el tribunal se avergonzaría de su decisión, no ha sido así. “Se han normalizado las devoluciones en caliente y ahora pasa cada día”, señala con indignación la periodista. “Esto es una ilegalidad flagrante, normalizada totalmente e incluso respaldada por los tribunales. Espero que con el tiempo se llegue a ver desde una perspectiva en la que se haya avanzado para bien y se entienda como un producto de la época en la que vivimos”, comenta esperanzada.

La historia es “extremadamente difícil de documentar”, asegura Santi sobre la labor que llevó a cabo junto a su compañero Mikel en 2014 “pegados a la valla, día y noche, intentando cubrir los intentos de salto”.

Durante el citado año, en el que 2.200 ciudadanos consiguieron saltar la valla, el fotoperiodista llegó a sentir frustración, ya que “creemos que involuntariamente, muy a nuestro pesar, estábamos contribuyendo a deformar y sobredimensionar una problemática con nuestras imágenes”. Tal fue su preocupación, que Santi llegó a arrepentirse de su propio trabajo por el trato que algunos medios de comunicación daban a sus fotografías. “Pierdes el control de la información”, subraya.

A pesar de todo, Santi defiende que “la respuesta no es un mundo sin fronteras”. “Ni siquiera sabemos si ellos hubieran recibido el asilo, si reunían las condiciones para recibir refugio en Europa o no. De lo que trata el documental es el derecho a que se te evalúe para recibir ese asilo, y eso es lo que ellos no tuvieron. Ese es el debate, no en si frontera sí o no. No se trata de eso”, concluye Maribel.

Este acto se enmarca en la celebración de las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria, que se celebrarán del 21 al 24 de febrero en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y en el Espacio de Cultura Crítica La Vorágine de Santander con un amplio programa que incluye la proyección de documentales y películas, entrevistas en directo, charlas sobre temas de actualidad y presentaciones de libros, y que contará además con la participación de destacados nombres del periodismo como Ignacio Escolar, Lydia Cacho, Marc Marginedas, Neus Tomàs, Núria Juanico, Juanlu Sánchez o Julio Montes, entre otros.

Las III Jornadas de Periodismo están organizadas por el elDiario.es Cantabria con el patrocinio de la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD), y cuenta con la colaboración del Colegio de Periodistas de Cantabria y del Espacio de Cultura Crítica La Vorágine.

