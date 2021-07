Revilla cree que el PSOE y Unidas Podemos agotarán la legislatura porque "saben" que ahora perderían las elecciones

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos agotará la legislatura porque "saben" que romper el pacto abocaría a nuevas elecciones que, en estos momentos, perderían.

Así lo ha dicho Revilla este viernes en el programa 'La hora de la 1' de TVE, donde ha sostenido que "de momento" no hay riesgo de que se rompa la coalición de Gobierno pese a los cambios en el Ejecutivo que apuntan algunas fuentes.

"Los dos saben que, de romperse, estaríamos abocados a nuevas elecciones, cosa que no interesa para nada a quienes están gobernando" porque "es un momento en el que, si hubiese elecciones, entre PP y Vox sacarían mayoría y eso lo saben" ambos partidos en el Gobierno, ha sostenido Revilla.

"Por lo tanto, habrá discrepancias, las hay todos los días, pero, por interés mutuo de quienes están en el Gobierno y de quienes apoyan al Gobierno, pues yo creo que la legislatura va a concluir, va a estar este Gobierno hasta dentro de dos años", ha reiterado.

Según el presidente cántabro, la oposición reclama la celebración de elecciones "porque sabe que si se convocan las gana".

En este sentido, ha considerado que si la pandemia de coronavirus no se controla estos en dos años que restan de legislatura "todos los que están gobernando lo van a tener muy mal para repetir".

Pero ha pedido a PSOE y Unidas Podemos "un poco de paciencia, que no se pongan nerviosos" porque, si se controla la pandemia y se produce la recuperación económica "que todo el mundo anuncia que va a llegar y yo estoy en esa línea optimista", de aquí a entonces "pueden pasar muchas cosas".

"Y el que está ahora de presidente, si tiene alguna virtud, es la tenacidad; por tanto, que no haya nervios", ha dicho en alusión a Pedro Sánchez, quien a juicio de Revilla "tiene que hacer propuestas constructivas y no pensar en arrojar la toalla, que no lo va hacer en ningún momento".

Además, ha insistido en que la coalición se mantiene "por intereses mutuos de los dos partidos, que saben que si se rompe y ante nuevas elecciones, los dos iban a ser partidos perdedores".

Vacunas

Por otra parte, Revilla ha hecho un ruego al Gobierno de España y a la Unión Europea para que "haga lo posible por pedir más cantidad de vacunas", porque el "problema" ahora es "la escasez".

En este sentido, ha dicho que, en Cantabria, esta semana llegarán menos vacunas de Pfizer que las anunciadas. "No es una buena noticia porque es la que más estaba suministrando y una de las más eficaces de las que están en mercado", ha señalado.

También ha remarcado la importancia de que el 80% de la población pueda estar vacunada en septiembre, lo que permitiría hablar de inmunidad colectiva.