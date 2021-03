García-Page garantiza la inmunización de más del 70% de la población a final del verano si llegan todas las vacunas

El proceso de vacunación contra la COVID-19 en Castilla-La Mancha va “muy bien”, dice Emiliano García-Page. Tanto es así que se ha mostrado convencido de que, si llegan todos los lotes de vacunas previstos, en esta región estará vacunada más del 70% de la población a finales verano, y más pronto, en mayo, todas las personas mayores de 70 años, un compromiso que ha reiterado en varias ocasiones.

El presidente autonómico ha detallado que desde el inicio de la vacunación del personal docente y no docente de centros educativos de la región, ya han recibido la primera dosis 21.000 personas, por lo que ha vuelto a marcar el objetivo de que este grupo haya recibido esa primera inyección el próximo miércoles. En el ámbito de la docencia, ha dicho, el proceso se está realizando “muy bien”, un “ejemplo extraordinario de organización de la metodología, cuando ha habido intereses cruzados de desacreditar el proceso, por no decir la propia vacuna”, en referencia al suero de Oxford/AstraZeneca.

Al hilo de ello, García-Page va a trasladar hoy mismo al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas -presente en Toledo para visitar el centro de vacunación contra la COVID del nuevo Hospital Universitario-, la documentación “programada milímetro a milímetro” que garantiza que a finales de verano, si llegan todas las vacunas previstas, esté vacunada el 70% de la población castellanomanchega y, en mayo, toda la población mayor de 70 años, que es “el grueso del objetivo a proteger, por su vulnerabilidad” frente al coronavirus. Además, ha añadido que en esta región “nos sobran espacios públicos, sanitarios y espacios cedidos”.

“El verano va a cambiar por completo, va a ser bastante más parecido a lo normal si conseguimos diferenciar el contagio de sus consecuencias en los hospitales. Mantenemos un nivel estable de camas convencionales y en UCI y en estos días veremos datos de una razonable estabilidad”, ha subrayado.

Pero al igual que se ha referido a esta esperanza, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía de cara a posibles incidencias después de Semana Santa. “Las medidas están tomadas y la voluntad del Gobierno es no tener que aplicar más restricciones”, ha recalcado, pero avisando de que depende del comportamiento de la ciudadanía porque en la administración sanitaria “nos debemos a los datos y no frivolizamos con ellos”. “Las cosas van como tienen que ir, pero no podemos bajar la guardia ni pensar que ya está arreglado”, ha concluido.