La mitad de la población castellanomanchega ya está inmunizada contra la COVID-19

El 50% de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, alrededor de un millón de personas, ya está vacunada con doble pauta contra la COVID-19. Así lo ha anunciado el presidente de esta comunidad autónoma, Emiliano García-Page, quien además ha detallado que con el actual ritmo de vacunación la inmunidad "colectiva" será posible en la región antes de mediados de agosto, y por tanto, con anterioridad a los planes del Gobierno a nivel estatal.

Durante el acto de inauguración de una residencia de personas mayores en Pedro Muñoz (Ciudad Real), García-Page ha celebrado igualmente que en el caso de las personas mayores de 40 años, Castilla-La Mancha haya alcanzado asimismo el 73% de la población con inmunización total. "Y eso que hay gente que está viniendo aquí a vacunarse, porque no hay más opciones", ha añadido.

Debido a estos datos, el presidente autonómico ha augurado que una vez alcanzada esa inmunidad colectiva, "empezarán a cambiar las estadísticas" porque hoy "estamos neurotizados" con los datos de la incidencia acumulada en el contagio de coronavirus, debido al aumento de la transmisión, pero hay que tener en cuenta la presión hospitalaria y las personas fallecidas. En este caso, la situación "no tiene nada que ver con la de hace un año".

"Sin mascarilla económica"

A este respecto, ha destacado que septiembre comenzará con las aulas abiertas, iniciando un proceso "con unos criterios de conviviencia y recuperación y sin mascarilla económica". "Hay que recuperarse sabiendo que el problema no solo está en el contagio sino en las consecuecias hospitalarias y en los fallecimientos," ha reiterado.

Y finalmente, ha querido elogiar especialmente al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, originario de Pedro Muñoz. "Esta región -y seguramente no lo pueden decir todos o no lo querrán decir porque la política evita la sinceradidad- está muy en deuda con un ciudadano de este pueblo, que es una de las mejores personas que me he encontrado, un 'crack' enorme con una determinación y una constancia permanente".