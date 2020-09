Los intérpretes y traductores reivindican su papel: “España no se ha adaptado a la realidad multicultural de la sociedad”

Su aspiración profesional es contribuir a mejorar la visibilidad y el (re)conocimiento de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos.

Carmen Cedillo Corrochano es profesora en el Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos en la Universidad de Alcalá. Ha sido galardonada recientemente por la CIUTI, la Asociación Internacional de Universidades de Traducción e Interpretación más prestigiosa y antigua del mundo, por su tesis doctoral ‘La presencia mediática de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos a través del análisis de discursos en la Red’.

“Para ser un buen intérprete en los servicios públicos tienes que tener una sensibilidad mayor hacia lo diferente y lo vulnerable. Trabajamos en situaciones difíciles”, sostiene. “Normalmente somos la voz de las malas noticias. Por ejemplo, un diagnóstico médico que debemos comunicar en otro idioma y eso produce un gran impacto emocional”.

Por eso, cuando sus alumnos preguntan en clase por las cualidades de una buena intérprete o traductora en el ámbito de los servicios públicos lo tiene claro. “Ellos piensan que un intérprete nace. Yo creo que el intérprete también se hace porque además del amor por las culturas, la tolerancia, el sentimiento de cariño hacia lo diferente… es necesario el entrenamiento”.

Esta doctora en Lenguas Modernas, Literatura y Traducción por la Universidad de Alcalá explica que se necesita prudencia y respetar la confidencialidad. “Sobre todo cuando trabajamos con solicitantes de protección internacional. Se trata de personas que solicitan ayuda porque realmente su vida corre peligro. Debes tener absoluta cautela sobre la sociedad que ofreces sobre ellos”.

España es una sociedad multicultural con un gran flujo de migrantes, pero cuando hablamos de la interpretación y la traducción en el ámbito público el abanico de posibles usuarios, nos dice, es más amplio. “Cada año recibimos a millones de turistas y a estudiantes de otros países, de ahí la importancia de este tipo de servicios. Se trata en definitiva de la igualdad de derechos”.

Lamenta que a veces “no somos conscientes porque en nuestro país accedemos libremente a determinamos servicios. Imagine que estamos en Tailandia y en el aeropuerto un cacheo provoca un malentendido. Imagine que le retienen. O simplemente que nos rompemos una pierna en una playa de Grecia y no podemos entendernos con el médico”. Los problemas seguramente se multipliquen.

“Los intérpretes han jugado un papel importante en la crisis sanitaria”

A la hora de hablar de servicios de Interpretación o Traducción esta especialista distingue entre el ámbito médico-sanitario, el judicial y policial, el administrativo, el educativo y el social.

¿Cuánto sabemos de la Traducción o la Interpretación? Carmen Cedillo es miembro del grupo de investigación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (FITISPos) y cree que el trabajo de estos profesionales es “todavía es muy desconocido”, comenta, para referirse en particular a situaciones que se han hecho patentes con el estallido de la pandemia por la COVID-19.

“Los intérpretes han jugado un papel importante durante la crisis sanitaria. Migrantes, turistas o estudiantes de otros países que se encontraban en España en ese momento han necesitado tener la misma información que el resto de la población en plena pandemia”, señala.

Sin embargo, nuestro país “va un poco por detrás. España lleva años siendo receptor de migrantes. Sin embargo, no se ha adaptado a la realidad multilingüe y multicultural de la sociedad”.

La profesional toledana cree que los proveedores de servicios públicos como “el personal médico-sanitario o los propios policías piensan equivocadamente que se pueden apañar con el inglés como lengua puente, chapurreando o con gestos. En algunas cosas lo hacen, pero de forma incorrecta”.

Y es que, explica, cuando un ciudadano extranjero accede a los servicios públicos españoles “ha de hacerlo en igualdad de derechos. La necesidad de un traductor o intérprete va a ser siempre alta. Cada vez se configuran sociedades más multiculturales y multilingües”.

Una función más allá de lo lingüístico para “tender puentes culturales”

Habla inglés, francés, italiano y también utiliza la lengua de signos. Pero el trabajo de los intérpretes o traductores no supone solo una herramienta lingüística, aclara. “No solo hablamos idiomas ni hay que saber demasiados, con tres es suficiente. Estamos para tender puentes culturales. No basta con traducir, hay que explicar las realidades del país que no siempre coinciden con las de la persona extranjera”.

Por esta razón dice sorprenderse de “lo poco que se nos tiene en cuenta como profesionales, aunque nuestro cometido sea ser invisibles: ponemos voz, pero no tenemos voz propia”.

“Hay carencias legislativas por todos lados”

Recientemente Carmen Cedillo ha recibido el Premio CIUTI que reconoce la excelencia en la investigación de T&I. Se otorga a la tesis doctoral más destacada realizada en una institución. Todo un estímulo “para una profesión que tiene que ser considerada como tal. Son necesarios los profesionales formados y reglados”.

De hecho, tenía previsto un viaje a París al Congreso Internacional de la CIUTI para compartir las conclusiones más relevantes de su investigación que ha sido aplazado hasta diciembre, si la pandemia no lo impide.

Si hay algo que caracteriza a la profesora e investigadora es su “espíritu reivindicativo”. Explica que “hay carencias legislativas por todos lados, aunque depende del ámbito. El judicial-policial contempla la figura de alguna forma, pero no tanto en el médico-sanitario” cuando se habla de servicios de Traducción o Interpretación.

Uno de los datos que considera “relevante” en su investigación es el tratamiento que los medios dan a la profesión en los servicios públicos. “Lo he estudiado durante 16 años y en este periodo solo se nos menciona cinco veces en tres periódicos españoles”. Por eso aboga por una mayor “visibilidad” en los medios de comunicación. “Es igual de poco relevante en redes sociales”, lamenta.

Entre sus próximos proyectos de investigación prima ahora la parte “más emocional” de la profesión. “A veces trabajamos con situaciones muy duras. Quiero estudiar cómo se puede gestionar mejor el estrés emocional. Al mismo tiempo es un trabajo muy bello y gratificante porque sin nosotros esas situaciones serían todavía más duras”.