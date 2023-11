Caballero, vicepresidente de Castilla-La Mancha: “Si Page mandara en el PSOE nacional no negociaría con ERC y Junts”

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha celebrado que Gabriel Rufián dijera una“verdad evidente”, aunque no sea “lo habitual”. El diputado de Esquerra Republicana anunció ayer en el Congreso que era “buena noticia” que “gente como García-Page no mande en su partido” y además instó a Pedro Sánchez a que escuche “más al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que al presidente castellanomanchego”.

“Y es que Page no manda en el PSOE nacional. Si Page mandara en el PSOE nacional no se estaría negociando con ERC y Junts. Evidentemente, si Page mandara en el Gobierno de España, el señor Rufián no tendría la influencia que tiene”, resaltó Caballero.

Por su parte, Pedro Sánchez respondió a Rufian asegurando que Page cuenta con “su apoyo y respeto”.

La postura del Gobierno castellanomanchego al respecto es muy conocida, y así lo ha recordado también Caballero, que ha recalcado que dentro del PSOE “todas las voces tienen cabida”, y se respeta a quien tenga una “posición distinta” como la de Emiliano García-Page. El presidente regional llegó a plantear un posible recurso contra el acuerdo con Junts, hace pocos días. “Si hay que plantear batalla, lo haré”, recalcaba el socialista. Caballero ahondó en que “estamos en un momento de incertidumbre, de zozobra” y que para ello hay que “apostar por la sensatez y el sentido común” y no generar “crispaciones”.

“Dedo acusador” del PP

Sí quiso agradecer a Alberto Núñez Feijóo que no siguiera la “estrategia” del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que lleva semana instando a los diputados de la región a que votasen en contra de la investidura. Una dirigente del PP se llegó incluso a ofrecer para pagar la multa por romper la disciplina del partido. “Por suerte Feijóo a lo largo de sus intervenciones en ningún momento siguió la estrategia de Núñez de pedir que se corrompieran los diputados socialistas”, señaló, a la vez que recordaba que es “muy grave” el “dedo acusador” que los 'populares' han puesto en los diputados socialistas “instando a la corrupción y al transfuguismo”.

Finalmente señaló que la posición del Gobierno castellanomanchego es “conocida” y que se “asume” que lo que ocurre en el Congreso “forma parte de la normalidad institucional”. “Confiamos en que tenga muchos aciertos el Gobierno y tenemos un interés y un deseo inmediato de contactar con ministros y ministras a lo largo del fin de semana para hacerles conocedores de nuestra agenda de demandas y peticiones de defensa de Castilla-La Mancha”, recalcó. Eso sí, advirtió de que aunque “suena bien la música” también necesitan “la letra”. “Necesitamos que el Gobierno de España establezca los presupuestos y se transfiera a las comunidades autónomas”, concluyó.

Sobre las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia Pedro Sánchez, el vicepresidente castellanomanchego ha afirmado que le parece “de muy mal gusto” y “un mal ejemplo” en el objetivo de pedagogía social que tienen que tener todos los que nos dedican “a la cosa pública”.

“No podemos trasladar crispación ni insultos a un representante del gobierno y menos aún hacerlo desde un ámbito como es el Congreso de los Diputados”, ha concluido.

Juezas y jueces por la democracia

Caballero participaba en la inauguración de las Jornadas 'La Justicia ante el reto climático. Exigencias de la Unión Europea', celebradas en la Universidad de Castilla-La Mancha, y a la que también acudía la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Su portavoz, Ascención Martín, recalcó que el término 'lawfare' se rechazaba al entenderlo como un posible “menoscabo” a la independencia judicial, aunque resaltó que luego no se ha reflejado en el proyecto de ley de amnistía.

“Nos produce un rechazo contundente”, señaló, porque “no concurre en España bajo ningún concepto”, al existir una “separación de poderes clara”. “España es un Estado de derecho consolidado”, resaltó. Pero también afirmó que si alguien cree que la ley de amnistía no es constitucional “que acuda al Tribunal Constitucional”. “Esto es el Estado de derecho: tenemos que confiar en las instituciones”.