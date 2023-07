García-Page advierte de que en Castilla-La Mancha “no vamos a jugar a ser la oposición de nadie”

Álvaro Gutiérrez ha tomado posesión este miércoles como delegado de la Junta de Comunidades en Toledo. Ha jurado su nuevo cargo, que “significa mucho” para él. “El cargo que acabo de jurar tiene un valor muy especial para mí, porque me apasiona el servicio público y la provincia de Toledo”, aseguró. Emiliano García-Page acudió a la toma de posesión de un “amigo” al que ofreció ya su primer puesto de responsabilidad a los 24 años, tal y como recordó el presidente de la Junta de Comunidades. “Ya hemos superado la parte más complicada de nuestra relación”, broméo García-Page.

El presidente de la Junta también afirmó que el acto de toma de posesión es una situación “excepcional” en el contexto político que está viviendo España, sumida en un nuevo proceso electoral. “La realidad cambia y se produce en un momento muy delicado: muchos de los resultados de las elecciones municipales han obedecido más a claves nacionales, que a claves locales y personales”, resaltó. Pero el Gobierno regional se ha propuesto “llegar a acuerdos con todo el mundo que quiera”. “Manejamos no sólo mucho presupuesto, sino muchas decisiones. Nos hemos propuesto no topar con nadie”, aseguró.

Pero también aprovechó para criticar que “muchos representantes políticos han hablado cero del Tajo” y que “se ha dado cuenta” de que mucha gente “no ha adquirido ni el más mínimo compromiso. ”Esto me preocupa como presidente, pero no voy a modificar la hoja de ruta. Tengo muy claros mis objetivos. No vamos a jugar a ser la oposición de nadie. Tenemos nuestra responsabilidad y es la que vamos a ejecutar“, advirtió. Esto de cara a lo que pase el domingo, que ”no puede afectar“. ”Esto es así“.

De todos modos, ha señalado que en la región hay varios motores en marcha, entre los que ha contado a La Mancha o al Corredor del Henares, incluso aunque el país esté “escorado” a la zona del Mediterráneo, y no haya “mirada peninsular”. “Este país tiene que mirar con visión más atlántica o cantábrica”, advirtió, en especial para seguir impulsando zonas como el corredor de la A-5. Y en el caso de Toledo, resaltó que es un territorio en “permanente crecimiento” porque en Madrid “ya no caben”. “El desarrollo viene hacia nosotros, no hacia Ávila o Segovia”, puntualizó.

“Tengo un convencimiento personal tan grande de que dentro de cuatro años va a haber más empresas, empleo y desarrollo”, insistió, incluso señalando que se prevé un crecimiento de “más de tres puntos” del PIB gracias a la llegada de “ciertos proyectos”. “Estamos preparados para cualquier tipo de vendaval. Voy con chubasquero”, advirtió García-Page.

Gutiérrez, con el Tajo y la lucha contra la despoblación en el punto de mira

Por su parte, Álvaro Gutiérrez se ha mostrado verdaderamente emocionado al jurar su nuevo cargo como delegado de la Junta y ha reivindicado la “defensa, el apoyo, la cooperación y el trabajo con municipios”. “Es un sentimiento sincero, real, profundo y abierto a todos. Mi vida ha estado siempre ligada al municipalismo”, aseguró. Durante los últimos ocho años ha sido presidente de la Diputación de Toledo, que ahora estará gobernada por el PP, y en las últimas tres legislaturas, alcalde de Escalona. Recordó que durante su gobierno provincial, se han creado “más de 1.300 empleos”, “más de 40.000 personas” han participado en la estrategia de Igualdad y que 155 ayuntamientos se han adherido al Plan Corresponsables.

“Participar en el cambio de la vida de ciudadanos y ciudadanas es un honor y una responsabilidad que asumo con optimismo”, aseveró. En concreto, señaló que se potenciarán los corredores de La Sagra y de la A5 para que se “garanticen” sus proyectos y que su despacho estará simepre abierto para alcaldes y alcaldesas de la provincia. “Siempre estaré a vuestro lado”.

El nuevo delegado de la Junta ha elogiado el compromiso autonómico en el ámbito de la despoblación, reivindicando la inversión en materia de servicios, “que en el 2023 asciende a 150,5 millones de euros, que son incluso 27 millones y medio más que el año anterior”. Y en cuanto al río Tajo, celebró el haber “ganado la batalla” que “garantizará agua y en calidad”. “Defender el agua, es defender nuestra tierra y nuestro progreso”. “Mi compromiso es defender a las gentes de nuestra tierra frente a las amenazas que han surgido en los espacios de igualdad y que algunos han puesto en peligro en apenas dos semanas”, concluyó.