“Podemos superará el vértigo de estar en Sumar por la necesidad de unión frente a la derecha”

“Ilusionante”. Es una de las palabras más repetidas tras la puesta de largo de Sumar este domingo en Madrid y el anuncio de Yolanda Díaz de concurrir a las elecciones generales previstas para finales de año.

Es un término repetido hoy en Castilla-La Mancha entre los líderes de IU, Más País o Verdes Equo. Hasta el PSOE castellanomanchego -y también el Gobierno regional- lanzaban ‘flores’ a Yolanda Díaz. Es la “mejor candidata más allá del PSOE” y su proyecto, Sumar, el “más transversal, más respetuoso” y con “mejores formas” que Podemos, decía Pablo Bellido, presidente de las Cortes regionales y secretario genera de los socialistas en Guadalajara. Y en eso coincidía con la portavoz de Emiliano García-Page en el Gobierno, Blanca Fernández.

Las cargas de profundidad de los socialistas iban este lunes dirigidas a Podemos. “Está peor que hace cuatro años y su actitud con respecto a Sumar le hace estar más dividido”, aseguraba Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego para dirigir también los dardos a la confluencia que aspira a obtener escaño en el Parlamento castellanomanchego. En su opinión, votar a Unidas Podemos es “dar posibilidad” a un gobierno PP-Vox en la región.

Desde Podemos Castilla-La Mancha no se salen del argumentario nacional. “Creemos que es necesaria la unidad de la izquierda y esperamos que Yolanda llegue al acuerdo de unidad con Podemos”, aseguran a elDiarioclm.es fuentes cercanas a la dirección de la formación en la región. “Esperamos que acepte las primarias abiertas, ya que es básico para que el nuevo espacio se coherente y democrático”.

Mientras tanto, entre quienes ya han dicho que formarán parte de la ‘suma’, Juan Ramón Crespo, coordinador autonómico de IU Castilla-La Mancha y miembro del PCE, el mismo al que está afiliada Yolanda Díaz, resaltaba el trabajo “de escucha previo con la sociedad civil y los partidos” antes del acto de este domingo pasado. “No es algo que se haya decidido en un despacho, sino que se ha hecho con la ciudadanía y con los partidos”.

En su opinión los mensajes fueron “claros” y pasan por fijar posición. “Aquí estamos, para ser herramienta útil a los problemas actuales de la mayoría social de nuestro país”.

Crespo resta importancia a la ‘ausencia’ de Podemos en un acto, dice, repleto de “emociones”, porque “quienes no estaban eran los líderes o altos cargos. Yo sí que vi a compañeros y compañeras de Podemos, a cuadros y dirigentes medios y sobre todo a adscritos y adscritas. Creo que de alguna manera sí que estaban”.

En este sentido el líder de IU Castilla-La Mancha comenta que “a partidos como Podemos le puede suponer vértigo la posibilidad de unirse a otros partidos en igualdad de condiciones”, pero matiza: “Creo creo que ese vértigo se va a superar por el desborde de la sociedad civil y por la necesidad de estar unidos frente a la derecha”. Apela a la unidad “también para mantener la ilusión después de lo que se ha hecho en estos años y para tener una mayoría que nos haga más fácil las labores de gobierno”.

Reconoce haber hablado del tema con su homólogo en Podemos Castilla-La Mancha José Luis García Gascón, pero eso se queda, nos dice, “en el ámbito de las conversaciones privadas”.

Hay que destacar el enfoque ciudadano de Yolanda. Los partidos vamos a acompañar. Si entendemos eso será fácil, si no, nos quedaremos en rivalidades partidistas que poco aportan a la ciudadanía Juan Ramón Crespo — Coordinador autonómico de IU Castilla-La Mancha

IU no quiere desviarse del mensaje de la necesidad de unidad. A todos los niveles y para todos los comicios que se celebren de aquí a final de año. Errar en eso, insiste Crespo, es ceder espacio a la derecha. “Nosotros las autonómicas y municipales las concebimos como un paso más hacia ese proyecto que es Sumar”, asegura para incidir en que IU “ha trabajado por una confluencia lo más amplia posible”, también de cara al 28M, aunque finalmente se hayan quedado fuera a partidos como Más País Castilla-La Mancha o el Partido Castellano en la candidatura al Parlamento regional.

“IU no ha tenido ni tiene ningún problema en la confluencia. Tenemos muy clara la unidad popular porque está en nuestros genes. En todos los escenarios posibles, electorales y no electorales, estaremos con quienes quieran dar respuestas colectivas a los problemas de la clase trabajadora”.

Como Unidas Podemos Castilla-La Mancha, la marca con la que se concurrirá a las elecciones autonómicas, IU prepara ya la campaña. “Es precipitado decir que vaya a venir Yolanda, pero nos gustaría que pudiera participar en la campaña de la confluencia [con Podemos]”.

Crespo reconoce que la vista está puesta en “superar las diferencias” y eso lo facilita el “enfoque ciudadano de Yolanda. Los partidos vamos a acompañar un proyecto ciudadano aprovechando la estructura. Si entendemos eso será fácil, si no, nos quedaremos en rivalidades partidistas que poco aportan a la ciudadanía”.

Esto no es una coalición y creo que se explicó de sobra. No son dos en una mesa, sino muchos, para ponernos de acuerdo. Podemos es uno más. Es fundamental y crucial pero no por encima de nadie ni dirigiendo nada Javier Mateo — Más País Castilla-La Mancha

Desde Más País Castilla-La Mancha creen que el domingo “se desbordaron las previsiones de ilusión” por la “potencia” del discurso de Yolanda Díaz, “por la energía” que se percibía en el lugar y por la “variedad” en la procedencia política de quienes allí se dieron cita.

Javier Mateo, una de las caras visibles en Castilla-La Mancha de la formación que lidera Íñigo Errejón, cree que parte del éxito de Sumar es la capacidad de Yolanda Díaz de medir los tiempos. “Ella ha anunciado la candidatura cuando ha creído que tenía que hacerlo. Sin tutelas, nada de peajes y nada de intentos de dirigir el trabajo de Sumar, que no es solo de Yolanda Díaz porque hay más gente trabajando”.

Después cree que “lo que se puso sobre la mesa es el cemento que nos va a servir para construir y que pasa por la fuerza, las ganas y la posibilidad real de alcanzar objetivos electorales a final de año. Ahora queda mucho trabajo por hacer y muchos egos por limar para lograr una alternativa realista y creíble”.

Resta importancia a la ausencia de Podemos. “No sé si fue tal. Hoy leía en vuestro medio un interesante artículo de Isaac Rosa: ‘¿Seguro que no estaba Podemos?’ . Igual los que no estaban eran algunos de sus representantes que no han entendido muy bien como va la cosa”.

Para Javier Mateo “esto no es una coalición y creo que se explicó de sobra. No somos dos en una mesa, sino muchos, para ponernos de acuerdo. Podemos es uno más. Es fundamental y crucial pero no por encima de nadie ni dirigiendo nada” y en este sentido expresaba su deseo de que “ojalá sus dirigentes estén a la altura de los militantes”.

Sobre si los comicios del 28M condicionarán o no el futuro de Sumar, Mateo espera que “ojalá salga de maravilla y que esa ‘meta volante’ electoral hasta que llegue noviembre nos permita sacar conclusiones. Quizá con un poco más de esfuerzo hubiéramos podido ir todos juntos”, lamenta al recordar que Más País no forma parte de la confluencia a las Cortes de Castilla-La Mancha. “Hubiéramos podido también poner nuestro grano de arena de cara a las generales”. En todo caso, y de momento cree que “toca dejar trabajar a los que se presentan a municipales y autonómicas”.

Verdes Equo: “Sumar está trascendiendo la división del sector progresista”

El portavoz de Verdes Equo en Castilla-La Mancha, Hugo Abad, asistió también a la presentación de la candidatura este domingo 2 de abril. “Es un punto de encuentro progresista y lo primero que sentimos al estar en el acto fue que es un proyecto que necesita de personas en cada territorio, para asentarse realmente y dar ese paso que pueda convertir a Yolanda en presidenta de España”, explica.

Para el que es parte de la lista de Unidas Podemos Castilla-La Mancha por la provincia de Toledo en las próximas elecciones autonómicas, la posibilidad de que Díaz pueda ser presidenta del Gobierno de España se juega también en las circunscripciones medianas o pequeñas. “Obtener representación en estos lugares será clave para avanzar y debe ser con un equilibrio de fuerzas mayor para este nuevo espacio político”, explica Abad.

Desde Verdes Equo Castilla-La Mancha, señala que se sentía una “responsabilidad” de apoyar el proyecto, precisamente por el componente ecológico que asegura tener ‘Sumar’. “Es uno de sus ejes vertebradores”, resalta Abad, que indica que en la presentación del domingo estaba presente también la co-presidenta del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Terry Reintke, así como Mélanie Vogel, co-presidenta del Partido Verde Europeo.

“Sumar está trascendiendo la división del sector progresista y se encuentra con demandas desde el mundo sindical hasta la transición justa, y todo con visiones de cambio. Es una oportunidad para reconciliar lo rural y lo urbano, de dar un paso y cambiar el imaginario”, señala el portavoz de la formación ecologista. “Ella hablaba de la importancia de imaginar el futuro en cada región y en Castilla-La Mancha necesitamos personas que recorran este camino para poder llegar a las instituciones”, destaca.

Y, desde el punto de vista de la coalición firmada en la región, explica que “en Castilla-La Mancha somos un ejemplo de que existe un sentido común para la confluencia”. “Evidentemente, tenemos las energías centradas en las elecciones autonómicas y municipales, pero siempre con el horizonte al que ir, a todos los niveles. Este proyecto trasciende el ciclo electoral y lo que quiere es traer una alternativa política de fondo”, concluye.