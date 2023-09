Los autobuses de Almeida ya circulan por Toledo: “Nos han hecho un favor enorme al traerlos”

Las imágenes de las cocheras de los autobuses urbanos de Toledo totalmente inundadas, y luego llenas de barro, han circulado por toda España. La situación del servicio de transporte público era tan grave el domingo por la noche, que el lunes simplemente no se pudo ofrecer. El Ayuntamiento toledano anunciaba el lunes por la tarde una solución provisional: veinte autobuses llegarían desde Madrid para poder prestar el servicio ya el martes. Eso sí, al 50% y con horarios toda la semana como si fuera un domingo, pero gratuitos hasta la normalización del servicio. Los autobuses azules de la EMT se podían ver desde primera hora en las calles toledanas.

Toledo pedirá la declaración de zona catastrófica y dedicará un millón de euros para volver a la normalidad tras la DANA

Más

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, mostraba su agradecimiento a José Luis Martínez Almeida por la cesión provisional de 14 autobuses. La medida se anunció tras reunirse el comité de crisis del Ayuntamiento por los estragos que la DANA ha dejado en la ciudad de Toledo, con carreteras cortadas, con cortes de electricidad y otras muchas incidencias.

El pasado lunes no hubo servicio, obligando a miles de personas a buscar alternativas. También se lamenta la falta de información, porque los autobuses no tienen el GPS con el que funciona la aplicación o las pantallas de las paradas y las esperas se han alargado considerablemente. “En la página web sólo vienen los horarios del día, y no sabemos si líneas como la 93 que sólo pasa los domingos están funcionando”, señalan usuarios del servicio. También se pusieron avisos como el de la foto sólo en algunas paradas, pero no en otros barrios, como en Santa Bárbara.

Sin embargo, las personas también agradecen el ofrecimiento desde Madrid. Es el caso de Petra, que espera el autobús en la Plaza de Zocodover. “Me gusta ver los autobuses azules que son diferentes a los nuestros. Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid por traerlos. Pienso qué hubiera pasado si tuviera que haber ido al hospital el lunes. Pero bueno. Nos toca esperar un poco más cada vez que lo cogemos, pero nos han hecho un favor enorme al traerlos”, señala.

En la parada de cabecera tras el Alcázar de Toledo, los autobuses se van turnando. “Es igual conducir un autobús de Madrid que uno de Toledo”, señala uno de los conductores que espera. “Ha sido todo una pena, tenemos mucho que agradecer a ambos alcaldes, al de Toledo y al de Madrid, porque si no fuera por sus gestiones no podríamos ofrecer nuestro servicio. Es muy difícil por lo que estamos pasando y si no fuera poir la generosidad no podría haber autobuses”, resalta.