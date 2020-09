Una versión “ligera” del Quijote, gratis para e-books gracias a la Sociedad Cervantina de Alcázar

‘Las aventuras de don Quijote de la Mancha nunca así contadas’, un texto de Enrique Suárez Figaredo que ‘aligera’ la obra de Miguel de Cervantes para acercarla a un público más amplio, se encuentra ahora disponible en formato Epub para lectura en dispositivos electrónicos. La iniciativa ha partido de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan.

Según explica, todas aquellas personas “que quieren dejar de ser uno de esos ocho de cada diez” que aún no han leído el Quijote ya no tienen excusas para no hacerlo porque ahora la Sociedad Cervantina de Alcázar lo ha colgado gratis en su web cervantesalcazar.com y en formato Epub para lectura en toda clase de dispositivos electrónicos.

Enlaces de descarga:

https://cervantesalcazar.com/web/pdf/primera_parte.epub

https://cervantesalcazar.com/web/pdf/segunda_parte.epub

Se trata de una versión que “no es para expertos cervantistas ni para estudiosos del Quijote”, que ya tienen a su disposición una amplia bibliografía, sino una edición “de acceso” para quienes nunca lo han leído o para quienes no lo han terminado. El texto es un 25% menos voluminoso (aun así, roza las mil páginas) y en el que se han suprimido las novelas cortas intercaladas y “sólo han persistido las aventuras de don Quijote y Sancho Panza para que ambos permanezcan continuamente ante la vista del lector”.

Además, se han corregido erratas y eliminado “los trucos de los cajistas y componedores para adaptar el texto a cada plana” y se ha editado tanto la sintaxis cuando resultaba confusa, como el vocabulario, ahora más asequible. Del mismo modo se ha homogeneizado el lenguaje de varios personajes, sobre todo Sancho Panza, y se han reordenado los capítulos en pos de una mejor organización del conjunto.

El objetivo, es proporcionar al lector un “camino fácil por donde llegar al producto principal” y hacer que la lectura resulte más fluida, porque “leer el Quijote no debe ser un sacrificio”. “Quizás con esta versión más ligera se despierte en algún lector el gusanillo y el deseo de conocer la obra original de Cervantes”, concluye esta Sociedad Cervantina.