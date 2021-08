Óscar Puente llevará a Alvise Pérez a los tribunales: "Cuando se te calumnia, se te injuria y se te amenaza no hay otro camino"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha anunciado este jueves que llevará al 'analista' Alvise Pérez a los tribunales de después de que este compartiese varias fotografías suyas conduciendo un vehículo de alta gama, propiedad de un grupo empresarial, durante sus vacaciones, y le acusase de corrupto y adúltero en sus redes sociales. "Voy a hablar donde tengo que hablar que es en los tribunales. Cuando se te calumnia, se te injuria, se te amenaza, se inmiscuyen en tu intimidad, incluso, tergiversando e inventando cosas no hay otro camino", ha apuntado el regidor sobre la polémica con Alvise, a quien el alcalde ha calificado de "profesional de la difamación".

"Las barbaridades que yo he leído en estos días en las redes sociales no se las deseo a nadie. No ya sobre mí, sino sobre personas de mi entorno familiar y personal. Las barbaridades que se han dicho son verdaderamente una muestra de que el odio de alguna manera está calando en una parte de nuestra población. Y lo está haciendo fundamentalmente gracias a formaciones que viven del odio, del odio al diferente, del odio al inmigrante, del odio al político", ha abundado.

Sobre el vehículo, Puente asegura que "no hay nada, nada digno de mención". "Es un grupo hospitalario y tiene las relaciones propias con el Ayuntamiento de cualquier empresa que trabaja en la ciudad. Tienen licencias, tienen algún contrato de patrocinio, en concreto con la Seminci, y poco más. Eso es lo que lo que hay. Ahora nos han pedido información sobre empresas que tienen su sede en Burgos. Veremos a ver si el Ayuntamiento tiene algo que ver con un hospital en Burgos", ha ironizado. En este punto, ha admitido que se arrepiente de haber utilizado el vehículo, si bien ha incidido en que ya explicó "con todo lujo de detalles" el "origen del tema", por lo que ha pedido que no se convierta algo "excepcional" en "cotidiano".

El regidor considera que es la "pieza a batir". "Estamos a mitad de mandado, no sé lo que me espera de aquí a las elecciones", ha insistido para cargar contra el PP, con le que se ha mostrado "muy decepcionado". Así, ha reconocido que no se esperaba que se sumaran a esta "incalificable campaña" y que iban a ser "un poco más elegantes". En este punto reconoce que ha hablado con la presidenta 'popular' Pilar del Olmo para trasladarle su "visión de las cosas".