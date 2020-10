Un policía local de Valladolid miembro de Vox llama a la "rebelión social" contra el estado de alarma

Felix Rodríguez, vicepresidente del Comité Ejecutivo VOX de Valladolid y policía municipal en la ciudad, ha llamado a la "rebelión social" en su cuenta de Twitter contra el estado de alarma de seis meses que plantea el Gobierno. El agente ya se vio inmiscuido en una polémica en el anterior estado de alarma cuando aparecieron izadas las banderas a media asta en una comisaría en contra de la decisión del Ayuntamiento.

Rebelión social ya — Felix Rodriguez (@FePoM22) 25 de octubre de 2020

En aquella ocasión, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se refirió al agente como "jefe de Seguridad de Vox", partido en el que milita desde hace años y donde recientemente ha sido elegido como miembro de la ejecutiva local. Aunque el entonces concejal de Seguridad vallisoletano, Antonio Otero, aseguró que se había iniciado una investigación y un expediente contra el agente por el izado, Puente negó tal extremo en una rueda de prensa y aseguró que se trataba de un "error de comunicación".

Félix Rodríguez se presentó a las primarias del partido de Santiago Abascal en Valladolid con Javier García Bartolomé, el único concejal de la formación en el Ayuntamiento, cuya candidatura salió elegida en el mes de septiembre. El responsable de Vox en Valladolid asegura a elDiario.es que todavía no hablado con Rodríguez y que no hará valoraciones al respecto hasta saber lo que el policía municipal quería decir con el mensaje para "no hacer malas interpretaciones del tuit". Este periódico ha pedido una valoración al Ayuntamiento de Valladolid, sin éxito.