La alcaldesa de Tomelloso (PSOE) habla de más de 100 muertos en su pueblo y critica que no se ofrezcan datos de fallecimientos por municipios

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, se ha dirigido a sus vecinos a través del canal oficial de Youtube del Ayuntamiento de esta localidad de Ciudad Real que saltó a la palestra nacional tras el fallecimiento de quince ancianos en la Residencia Elder ubicada en este municipio, para lamentar el drama que vive la localidad debido a esta emergencia sanitaria y ha elevado a más de 100 los fallecidos en el municipio por la crisis del COVID-19.

"No voy a negar que esta pandemia nos ha atacado con dureza, eso lo sabemos todos. Los datos que manejamos en este Ayuntamiento, a pesar de no ser oficiales, nos indican que a día de hoy han fallecido más de 100 personas por culpa del coronavirus. Insisto, son datos contrastados de este Ayuntamiento pero no son datos oficiales, porque desde el inicio de esta crisis la autoridad sanitaria competente ha decidido no ofrecer los datos por localidades", ha indicado.

Por ello, ante las acusaciones de "falta de transparencia" que ha recibido, ha asegurado que no puede ofrecer unos datos de los que no dispone.

"No es el momento de luchas partidistas, bulos y falsas noticias que lo único que hacen es desdeñar y alimentar el dolor, la alarma y el pánico en nuestros vecinos", ha añadido.

Se suspende el abono de tasas municipales

Además, ha explicado a los vecinos que, desde el miércoles 11 de marzo, este equipo de Gobierno "ya tomó medidas encaminadas a garantizar la salud de los tomelloseros, la continuidad de los servicios esenciales así como mantener unos servicios mínimos en el Ayuntamiento y medidas de lucha directas frente al COVID-19".

Con todo, Jiménez ha anunciado que a partir de abrir se suspende el pago de tasas municipales de actividades deportivas, escuelas infantiles, ayuda a domicilio, servicios educativos como Conservatorio, Escuela de Música o Universidad Popular; al tiempo que se estudiarán medidas fiscales y sociales para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

"Es por ello que quiero anunciar que pondremos a disposición, de momento, dos millones de euros para la batería de medidas económicas y sociales para contrarrestar estos efectos. Estas medidas serán presentadas en las próximas semanas", ha avanzado.