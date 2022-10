Bromera aposta per l’especialització amb la incorporació de dos editors literaris: Paula Soriano i Marc Senabre

L'editorial valenciana Bromera ha presentat aquest dimecres en el teatre Micalet de València les novetats de tardor, que han compartit protagonisme amb Paula Soriano i Marc Senabre, els nous editors literaris del grup. Josep Gregori, editor de Bromera, ha sigut l’encarregat de presentar-los, alhora que ha recordat que el proper 11 de novembre se celebrarà a Alzira la gala d’entrega dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, la nostra gran festa de la literatura.

Bromera ha incorporat aquesta tardor al seu equip a dos nous editors literaris: Paula Soriano i Marc Senabre, que han assumit les funcions de Gonçal López-Pampló. El fins ara director literari de Bromera s’ha incorporat a temps complet a l’equip docent de la Universitat de València, tot i que continua vinculat a l’editorial i col·laborant-hi.

La incorporació de dues persones per a desenvolupar les funcions d’edició literària respon a la voluntat de Bromera d’apostar per l’especialització. Així, Paula Soriano s’encarregarà de l’edició de la literatura infantil i juvenil fins a 12 anys de Bromera, així com de tota l’edició del segell Algar. D’altra banda, Marc Senabre assumeix les funcions d’edició literària de la part d’adults.

L’arribada de Soriano i Senabre a Bromera constitueix també una aposta per un equip jove, amb la mirada posada en el futur i les noves tendències literàries. Aquesta renovació, segons el director del grup, Josep Gregori, garanteix la continuïtat dels segells editorials com a referent de qualitat literària en el món de les lletres al nostre territori.

A preguntes de la premsa al respecte d’aquest canvi, l’editor de Bromera, Josep Gregori, ha explicat que aquesta nova etapa que s’enceta amb Soriano i Senabre no suposa en cap cas un trencament amb la línia seguida pels editors anteriors. “Abans un editor podia fer tota la faena, però tenim cada vegada més novetats en tots els segments d’edat i és imprescindible diversificar. Ara necessitem dues persones que s’ocupen de la direcció literària”, ha detallat.

Principals novetats per al públic infantil

Paula Soriano, editora especialitzada en literatura infantil i juvenil, ha començat explicant les novetats del seu segment, en el qual destaquen els àlbums il·lustrats i la novel·la gràfica. No obstant això, tampoc no es deixen de banda les col·leccions més icòniques de Bromera, com el Micalet Galàctic.

Soriano ha insistit que la novel·la gràfica i l’àlbum il·lustrat són les grans apostes de la tardor literària a Bromera per al públic infantil i juvenil. Quan esclata la tronada, obra que reprén els personatges protagonistes de l’exitós àlbum il·lustrat A voltes la mare té el cap ple de trons, és la principal novetat per a públic infantil. El tàndem format per Bea Taboada i Dani Padrón torna aquest novembre amb un relat per a aprendre a gestionar les enrabiades i els sentiments negatius des de l’estima i l’empatia.

En àlbums il·lustrats destaquen La fuga i Jordi du els cabells llargs, guanyador i finalista, respectivament, del Premi Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna 2021. El protagonista de La fuga –escrit per Cristina Oleby i il·lustrat per Pablo Pino– és Narcís, un elefant que està fart de representar sempre el mateix espectacle al circ i decideix fugar-se per a emprendre una nova vida. D’altra banda, Jordi du els cabells llargs –un relat de Paloma Muiña, il·lustrat per Anna Clariana– ens conta la història d’un xiquet que no vol tallar-se els cabells, tot i que a la seua iaia no li agrada la decisió. Ilan Brenman i Ionit Zilberman aporten la nota d’humor amb Els animals (menuts) també es tiren pets, un spin-off de l’exitós àlbum Les princeses també es tiren pets.

La família del Micalet Galàctic creix també amb dos nous títols: L'últim monstre i Els monstres de la vall. El primer parla del despoblament i de com ens afecta a tots, fins i tot als monstres, ja que l’últim monstre d’un poble haurà de marxar a la ciutat si vol seguir exercint la seua professió. El segon és una història que recupera els monstres més nostres, com la bubota, la quarantamaula i altres espantacriatures de l’imaginari valencià.

També arriba aquesta tardor La sacerdotessa de Mesopotàmia, un nou títol per a la col·lecció 'Àmbits' escrit per Josep Antoni Fluixà. El llibre és un viatge apassionant als orígens de les civilitzacions, protagonitzat per una jove sacerdotessa i escriptora.

El catàleg de novel·la gràfica de Bromera s’amplia amb Filstrup, una història gamberra sobre una família de lladres amb una nota discordant: Linus Filstrup, l’única ovella blanca en una família d’ovelles negres. L’acompanyen 'Els Robotots', una sèrie de 12 llibres sobre els treballs d’Hèrcules, però protagonitzats per un particular grup de robots que s’encarreguen de les missions que ningú amb dos dits de front vol fer. Els dos primers títols, Els Robotots i l’Hidra de Lerna i Els Robotots i la ciutat del Rei Augies, arribaran pròximament a les llibreries.

Amb la tardor torna també el tàndem format per Jacobo Feijóo i Martín Rodríguez. Els autors de la col·lecció de llibre-jocs 'Agència Kronos' tornen amb el sisé títol de la saga: Missió Transsilvània, la història més aterridora fins al moment. En aquesta ocasió, el lector haurà de prendre les decisions correctes per a salvar el seu company de les urpes del comte Dràcula. Però això no és tot: els mateixos autors ens sorprenen amb Claus, una novel·la il·lustrada sobre una vampira influencer que haurà de salvar una de les seues seguidores més fidels. Per a fer-ho comptarà amb l’ajuda del seu amic científic Lazlo i del porc vietnamita Chong Duy.

Novetats per a joves i adults

Marc Senabre, encarregat del segment de juvenil a partir de 14 anys i de literatura per a adults, ha començat recordant el centenari del naixement de Joan Fuster i ha explicat que Bromera el celebra amb la publicació de dos llibres aquesta tardor. D’una banda trobem Ser Joan Fuster. Una lectura iniciàtica. Es tracta d’una reedició adaptada al nou currículum de batxillerat en què trobem una selecció de textos pensada per a provocar la reflexió sobre temes molt variats, però sempre d’interés. D’altra banda, es recull la figura del Fuster més melòman amb El tocadiscos de Joan Fuster, una obra de teatre escrita per Pau Alabajos que està triomfant en els nostres teatres.

Per a públic adult, amb la tardor arriben les obres premiades en diversos certàmens literaris. Ja es pot trobar a les llibreries Després de maig, abans de l’estiu, obra amb què Jovi Lozano-Seser ha guanyat el Premi Enric Valor de Novel·la. El llibre conta la història d’Àngels, una infermera que es jubila després d’estar en primera línia en la lluita contra la Covid-19 i torna a Ondara, el seu poble. Malauradament, ha arribat a l’últim tram de la seua vida amb unes circumstàncies molt diferents a les que esperava.

Al novembre es publica Pavana per a un infant difunt, obra guanyadora del Premi València de Narrativa de la Institució Alfons el Magnànim. La història, escrita per Vicent Enric Belda, està ambientada en la Renaixença valenciana i ens parla sobre un rendista que es veu involucrat en la investigació d’un doble crim.

Les novetats en narrativa per a adults es completen amb La persistència dels roures, l’obra amb què Sebastià Carratalà ha guanyat el Premi de Novel·la Ciutat d’Alcoi Isabel-Clara Simó. Una novel·la sobre una nissaga de l’alta burgesia valenciana, la seua lluita incansable per mantenir el prestigi i els canvis que experimentarà quan una dona agafe les regnes del negoci familiar per primera vegada.

En poesia destaca Mise en abyme, un poemari sensible i sincer sobre el pas del temps, l’amor i el desamor que homenatja autors clàssics com Estellés, Baudelaire i Martí i Pol. Amb aquesta obra, Tatiana Hidalgo-Marí ha guanyat el Premi València Nova de Poesia. L'illa de Henderson també se suma al catàleg després de rebre el Premi València de Poesia. En aquest llibre, l’autor, Albert Garcia Elena, reflexiona, i fins i tot ironitza de vegades, sobre la contemporaneïtat i les seues derivades des d’una perspectiva crítica.

Les novetats de teatre per a aquesta tardor les completen L’abraçada dels cucs, de Paula Llorens, i La pedregada, de David Sánchez Pacheco, guanyadora aquesta última del Premi Pep Cortés de Teatre. La primera és una història d’amistat poc corrent, una comèdia que ens conta com els llaços afectius poden sorgir en les situacions més inesperades i absurdes. És una obra que tracta el tema del suïcidi sense complexos. La segona, una obra sobre identitats de gènere en una societat que intenta adaptar-se a la mirada de la diversitat.

Senabre també s’ha avançat al que vindrà després de Nadal i ha comentat que, al gener, Bromera publicarà una nova novel·la de Pierre Lemaitre, així com també s’espera amb gran il·lusió l’última producció de Vicent Usó.

La tardor literària en Algar

A més dels títols conjunts com Cuando estalla la tormenta, Filstrup, La sacerdotisa de Mesopotamia i les sèries com 'Agencia Kronos' i 'Los Robotones', Algar potencia també la novel·la il·lustrada farcint de títols la col·lecció 'El Arca'.

El proper novembre arriba a les llibreries El cuento que cambió los cuentos, una història de Chiki Fabregat i il·lustrada per Ángel Trigo que relata fins on arriben les tradicions, l’amor, les obligacions i la literatura. En definitiva, és la història d’amor prohibit entre Shere, una plantadora d’històries amb ales que viu en un far, i Kurus, el fill d’un home de foc que recorre el món fent figures amb flames.

L’altra novetat és El patio secreto, de Patricia García-Rojo, il·lustrada per César Barceló. Aquesta història és un cant a la llibertat creativa, el diàleg entre generacions i la passió per les bones històries. La senyora Amelia ja és major, i viu amb les seues germanes Adela i Magdalena. En aquella casa plena de mobles i de plantes hi ha un bonic pati interior. En ell, s’amaga el secret de Miriam, Félix i Ana, tres xiquets que pretenen resoldre un repte escolar amb molta imaginació, un poc de drama, bones dosis de diversió i alguna que altra sinestèsia!

A la col·lecció «En Órbita» se suma un nou llibre de Jordi Sierra i Fabra, Teoría del azar cósmico para principiantes, que ens parla de les contradiccions de l’adolescència, els primers amors, la sexualitat i la relació amb els més grans. Una història gamberra, diferent i divertida que va més enllà de les inquietuds habituals de tot adolescent.

Els editors literaris

Paula Soriano García (1983) és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València, on també va cursar el màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, arran del qual va iniciar la seua trajectòria en el món de l’edició de llibres educatius i la correcció lingüística.

Soriano té una llarga experiència en editorials del món de l’educació (Grupo Anaya, Edicions Bromera, Edicions del Bullent), per a les quals ha corregit, traduït i col·laborat com a assessora literària. Fins a la incorporació com a editora de LIJ del grup Bromera, Paula havia editat i traduït obres de literatura infantil i juvenil per a diverses editorials.

Marc Senabre Camarasa (1995), lector voraç, va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de València i va cursar el màster de Teoria Literària i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona, on va dedicar el Treball de Final de Màster al món de l’edició.

Es va especialitzar també en el món de les llibreries amb el postgrau de l’Escola de Llibreria a Barcelona i, des d’aleshores, no ha deixat mai de treballar amb llibres. Ha participat en pràcticament totes les fires de llibre dels territoris de llengua catalana, una experiència que el va portar a treballar a l’emblemàtica llibreria Fan Set, al centre de València, vora tres anys. D’altra banda, ha treballat amb la Fundació FULL en les Places del Llibre i d’altres projectes. Juntament amb un grup de companys va fundar la revista literària Gargots.