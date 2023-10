Xúquer Viu critica la transferencia Júcar-Vinalopó: “No hay agua para trasvasar a Alicante”

Este martes se firmaba en la localidad alicantina de Aspe el convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta de Usuarios del Vinalopó por el que se trasvasarán 278 hm³ de agua del Júcar hacia el Vinalopó en los próximos diez años.

Desde la plataforma Xúquer Viu consideran esta situación “muy grave, puesto que el Júcar, el principal río de los valencianos y las valencianas, es un río sobreexplotado al que no le sobra agua”. Aunque desde la Confederación se apresuran al repetir que solo se enviarán aguas sobrantes, “lo cierto es que el convenio no lo contempla, más bien al contrario, los 278 hm³ son un compromiso de suministro mínimo, necesario para que salgan las cuentas”.

La entidad cívica cree que, a pesar de que el trasvase se justifica con el argumento de “contribuir a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó”, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) “ha anulado la declaración de sobreexplotación de seis acuíferos del Vinalopó que acordó la Confederación Hidrográfica del Júcar el 22 de septiembre de 2020 y, por lo tanto, han quedado sin efecto los programas de actuación del 25 de mayo de 2022 para la recuperación de esas masas de agua”. A pesar de que la Confederación ha recurrido la sentencia del TSJ, la resolución “da la razón a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y deja sin efecto el acuerdo de declaración de acuíferos en riesgo”.

En opinión de Xúquer Viu, “resulta completamente incongruente que la Junta de Usuarios del Vinalopó recurra la declaración de sobreexplotación de los acuíferos por considerarla innecesaria, argumentando que hay una tendencia a la mejora cuantitativa de los acuíferos, y la Justicia les dé la razón; y, al mismo tiempo, se hayan trasvasado del Júcar 20 hm³/año tanto en 2022 como en 2023”.

Tal y como señalan desde la plataforma, el del Júcar-Vinalopó es un trasvase de aguas sobrantes “que, por definición, no pueden ser prefijados en términos de volúmenes mínimos en un convenio a diez años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río, del régimen de lluvias de cada año hidrológico, de la evolución de las temperaturas (y la evapotranspiración) y de los usos existentes en la cuenca del Júcar”.

Establecer en un convenio unas cantidades determinadas, prosiguen, “rompe con este principio de trasvase 'a sobrantes', despertando unas expectativas entre los usuarios de la cuenca receptora, que en caso de que no se pudieron cumplir generaría conflictos, como pasa con el Tajo-Segura”. De hecho, apuntan que en el convenio no aparece ninguna cláusula que explique que pasará si no hay agua para trasvasar por situación de sequía o de falta de agua.

Xúquer Viu ha convocado, como primer acto de oposición a un convenio “que quiere perpetuar el expolio del Júcar” y en defensa de la recuperación del río y del l'Albufera, una concentración en el Pont de Ferro de Alzira para el próximo sábado 21 de octubre a las 12:00 con el lema “Al Júcar no le sobra agua!”.