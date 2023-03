Nos falta que nos escuchen

Pasado el 8 de marzo y la consiguiente semana conmemorativa en la que parece que el mundo entero es sensible a las desigualdades que sufrimos las mujeres, quiero soñar con la consecución de un mundo cada día más perfecto. Las mujeres sabemos que hay muchos más problemas, que quizá algunos de los que planteamos pueden ser calificados con cierta sorna como “problemas del primer mundo”, pero no por ello vamos a dejar nunca de reivindicar nuestros derechos, porque no buscamos igualarnos en la precariedad sino en la excelencia.

Se me llevan los demonios cuando escucho a la extrema – y a la no tan extrema – derecha banalizando las políticas en defensa de la igualdad de las personas, cuando desechan los criterios de perspectiva de género en las leyes o actuaciones de los gobiernos o cuando presumen de que “sus” mujeres llegan a los puestos de representatividad por su valía y no producto de cuotas o discriminación positiva. Es mentira. Sin la ley de igualdad las mujeres seguiríamos en nuestras casas, relegadas a segundonas sin opción real de liderar nada. Sin la paridad en las listas electorales nuestra sociedad no tendría referentes femeninos en las instituciones.

Hoy la sociedad nos ve pero todavía falta que nos escuche.

Hay muchos ejemplos que clarifican esta afirmación, ¿quién no ha visto esas fotografías en los medios de comunicación llenas de trajes y corbatas?, ¿a cuantas de nosotras nos han llamado a ponernos en el photocall de turno para “que hubiera mujeres”? Recuerdo siempre el día que la vicepresidenta Nadia Calviño se negó a ponerse en una foto durante un acto con empresarios por ser la única mujer. No es una pose, es una reivindicación. Ese día el mundo nos vio y nos escuchó.

Y debemos seguir reafirmando posiciones para seguir avanzando y en ningún caso permitir desandar el camino. Hoy tenemos una representación todavía escasa si tomamos como índice que somos la mitad de la población y eso sin entrar a valorar que nosotras tenemos siempre que demostrar más capacidad, más valía, más implicación. Hay algo que sí persiste y tenemos que cambiar de forma inminente: los que eligen, los que nos proponen, los que deciden, siguen siendo mayoritariamente hombres y ello no responde al sueño de un mundo perfecto porque al final siempre somos las mujeres las que somos sustituibles e intercambiables.

Miren en diez legislaturas autonómicas en la Comunitat Valenciana, de 10 Presidents solo 2 han sido mujeres (20%); no ha habido ninguna Presidenta de la Generalitat Valenciana; de las 36 personas que han pasado por la mesa de Les Corts solo 11 son mujeres y de 631 diputad@s elect@s en toda la democracia solo 200 somos mujeres, un 31€%. Los números no engañan y aunque hemos ido creciendo en número de representantes y cumplimos la igualdad legal solo si mantenemos las políticas progresistas de reivindicación de la igualdad real llegaremos algún día a conseguirla.

Y mientras no se preocupen, hombres y mujeres del PSPV-PSOE seguiremos haciendo frente al resto de problemas y necesidades de la ciudadanía y respondiendo a los anhelos de la mayoría. Tod@s somos capaces y estamos mentalizad@s para acudir a varias cosas a la vez.