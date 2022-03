L'amenaça del totalitarisme

El totalitarisme és la ideologia de la dominació absoluta (Hannah Arendt). A la primera meitat del segle XX va mostrar-se com a nacionalsocialisme i estalinisme, seguint una estratègia de destrucció creixent de l'espai polític democràtic mitjançant l'alienació de l'individu a la societat de masses, convertit en multitud seguidora del líder messiànic. L'estratègica extinció del moviment llibertari -avui arrasat i expulsat del marc polític pels valors per l'acció política del mercat i la democràcia liberal- va acabar amb el contrapunt ideològic que s'oposava a totes les formes de totalitarisme (feixisme, nazisme, estalinisme). El totalitarisme té profundes arrels religioses i polítiques: l'extermini d'indígenes, l'antisemitisme que al regne cristià de Felip II va portar a l'expulsió dels jueus i l'estratègia imperial/global que el nazisme va conduir fins a l'aniquilació.

El totalitarisme com a ideologia de dominació absoluta s'ha reforçat en el poder i el domini del mercat -valor absolut-, una versió neoliberal que ara constitueix el nucli de l'extrema dreta internacional i també la ideologia política de les formes de capitalisme d'estat en països tan poderosos com la Xina o Rússia. Perquè la lògica del mercat en un context totalitari condueix a l’agudització de les desigualtats, a la divisió entre senyors i súbdits, la multitud i les elits, la segregació entre homes i dones, fomenta el supremacisme, i representa un retorn insòlit a l'Antic Règim. Segons Arendt, Hitler i Stalin representaven dues versions d'un mateix estereotip: el líder que està per sobre de les institucions -l'Estat, el parlament, la premsa lliure. Són populistes, promouen el moviment de masses fanatitzades, l'abandonament de la solidaritat, l’odi a l’enemic, el culte al lideratge messiànic. Avui dia les estratègies de manipulació social basades en les xarxes socials i la publicitat no només fomenten actituds gregàries, construeixen i difonen falsedats, qüestionant la ciència i el coneixement o la pròpia realitat, sinó que tenen un gran poder de mobilització. L'estratègia de Donald Trump, per damunt de les lleis i la premsa lliure, demolidora per als valors de la democràcia parlamentària, va acabar amb l'assalt al parlament. L'actual ocupació militar violenta de Vladimir Putin a Ucraïna, que està causant destrucció i mort, és una altra manifestació del poderós moviment totalitari que amenaça la tradició democràtica occidental. Intenten normalitzar assassinats en massa, criminalització de les víctimes, admiració pel crim, delacions, repressió de la dissidència… i tot això en un context en què el control de la informació, la manipulació i les bombes es reforcen amb xarxes socials de adoctrinament i teories de la conspiració. El totalitarisme cerca arruïnar la llibertat i reprimir els moviments d'emancipació fent servir el poderós instrument de la tecnologia.

La democràcia occidental, els drets humans i la cultura del compromís solidari estan amenaçats per noves i variades formes de totalitarisme que usen la tecnologia, les addiccions, el consumisme per alienar i destruir la capacitat crítica i la solidaritat. Busquen la destrucció de l’individu de la manera més brutal, com estem veient a Ucraïna. Em ve a la memòria el conegut poema de Martin Niemöller, aquell que començava “quan els nazis van venir a buscar els comunistes vaig guardar silenci... quan els nazis van venir a buscar els jueus…” fins que van anar a buscar-lo, i ja no quedava ningú per resistir . Mirem el nostre passat recent. Primer van anar a buscar els llibertaris i no vam dir res; després a buscar els comunistes i maçons, i guardem silenci, ara entren als governs, assalten parlaments i envaeixen països, van a buscar la democràcia i els valors occidentals d'emancipació i llibertat. Cal reaccionar amb contundència. O potser no som conscients que l'amenaça que representa actualment el totalitarisme para los valors essencials de la democràcia occidental?