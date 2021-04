Las juventudes de Compromís exigen la aprobación de la Ley Trans estatal

Joves PV - Compromís, la organización juvenil del partido valencianista, intensifica el debate sobre la ley trans estatal. Las jvuentudes del Bloc - Compromís han realizado durante la última semana una fuerte campaña en defensa de los derechos de las personas trans a raíz del borrador de la ley del Ministerio de Igualdad y la polémica entre PSOE y Unidas Podemos.

Con motivo del día internacional de la visibilidad trans, el 31 de marzo, la organización promovió un acto para reclamar la aprobación de la normativa bajo el lema "La Ley trans será Ley". En el acto en línea y retransmitido por las cuentas de Twitch y YouTube del partido, participaron Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís; Paca La Piraña, actriz que participa en la serie Veneno que vivió 25 años en València, y Daniela Requena, periodista trans valenciana conocida para compartir su proceso de transición en las redes sociales.

Las dos mujeres trans han compartido sus testimonios desde distintas perspectivas generacionales. Paca La Piraña cuenta que fue sometida a tratamiento hormonal masculino cuando tenía 8 años porque lo consideraban un "niño demasiado femenino". "Yo creía que era un niño extraño", ha expresado. Por su parte, Daniela Requena señaló que "ser transexual es, simplemente, escoger un camino para ser feliz" y reivindicó que "el feminismo debe englobar a todas las mujeres. Cualquier otra cosa, no es feminismo".

Por su parte, la vicepresidenta Oltra, consideró que "el feminismo será incluyente o no será". La vicepresidenta de la Generalitat afirma que hay "ideólogas en este momento minoritarias, pero con muchos altavoces, que están muy ligadas a determinados poderes y a determinadas líneas partidistas, que abogan por la exclusión de las mujeres trans". A estas personas, Oltra asegura que no cuestiona su condición de feministas, "que ellas sí que lo hacen con nosotras", pero sí que los cuestiona su derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. "A mí no me representan; ni a mí, ni a la mayoría de las mujeres", sentenció.